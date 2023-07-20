На Украине – как в Югославии. Патриарх Кирилл выступил с жёсткой речью о Стамбуле и униатах

Военные действия на Украине «являются последствием длительного цивилизационного конфликта».

Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на совещании архиереев РПЦ,, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В обстоятельствах, с которых этот конфликт начался, мы видим несомненное религиозное измерение: иррациональную ненависть к исповедующим Православие народам. Именно эта ненависть стала причиной агрессии против Югославии в 90-х годах прошлого века. Именно этой ненавистью обусловлено бесцеремонное вмешательство западных государств в жизнь стран, народы которых являются носителями Православия. Это вмешательство выражалось и выражается в экономическом и политическом шантаже, в организации так называемых цветных революций. К сожалению, одним из орудий борьбы против Православия стал Константинопольский Патриархат. Его ведущие иерархи в течение длительного времени при поддержке сторонних для Церкви политических сил и по их наущению готовились расторгнуть единство Православия, вели тайные переговоры и плели интриги… Патриарх Варфоломей… осенью 2018 года, поправ священные каноны, вторгся на Украину, чтобы «упразднить» иерархию Украинской Православной Церкви и легализовать раскол, предоставив ему мнимую автокефалию…

Все последующие усилия Фанара и его внешних кураторов ушли на то, чтобы получить поддержку других поместных Православных Церквей. Спустя немалое время от предстоятелей Элладской, Александрийской и Кипрской Церквей удалось добиться нужных Константинополю решений, принятых под жестким давлением внешних по отношению к Церкви лиц, с использованием этнофилетической аргументации, с грубыми нарушениями установленных соборных процедур. Характерно, что в Александрийской Церкви соборного обсуждения украинского вопроса не было вовсе, а в двух других Церквах, о которых я сказал, опубликованные соборные или синодальные заявления носили размытый и двусмысленный характер. Необходимо ясно понимать: влиятельные мировые политические силы, враждебные по отношению не только к России и Православию, но и, как можно теперь судить, к христианскому мировосприятию в целом, ставили и ставят перед собой задачу более широкую, чем только духовная изоляция украинского народа, его противопоставление братскому и предельно близкому в духовном отношении народу русскому, с которым он вместе составляет единую православную цивилизацию, восходящую к эпохе Святой Руси. Другая и более глобальная цель заключается в том, чтобы разорвать или предельно ослабить духовные связи между нашим восточнославянским православным миром и православным сообществом Средиземноморья и Ближнего Востока. Еще одна задача, решаемая ныне враждебными Православию силами, состоит в том, чтобы воспрепятствовать сохранению христианских основ колыбели современной цивилизации — Европы. Другими словами, делается все, чтобы разрушить Православие, а в конечном счете — уничтожить все христианское наследие в принципе.

Приходится признать, еще раз хочу об этом сказать, что отчасти задача внести разделения среди православных была решена… Однако полностью достигнуть поставленной цели врагам Церкви не удалось. Даже в греческом Православии немало оказалось мужественных иерархов, священников, богословов, которые не признали беззаконного деяния Константинополя… Большинство Поместных Церквей ясно показало нежелание признавать новосозданную из раскольников организацию… Смута, посеянная Фанаром, принесла горькие плоды и, в частности, привела к открытым гонениям на Украинскую Православную Церковь со стороны государственной власти… Еще раз хочу сказать, что в настоящий момент речь идет о войне против Православия, потому что все это не может не ослаблять Вселенское Православие. Фанар является в данном случае средством в руках умелых манипуляторов, и таким средством он является уже не один год. Мы можем вспомнить поддержку Константинопольским Патриархатом обновленческого раскола в двадцатых годах прошлого столетия, раскольнические действия в Эстонии в 2000 году, когда мы ради церковного мира пошли на определенные компромиссы. Мы видим, как в этом году та же модель, что в Эстонии, выстраивается в Литве. Светские власти Латвии, вдохновившись ситуацией у соседей, решили пойти даже дальше и сами провозгласили лже-автокефалию Латвийской Церкви. Пожалуй, до такого бы не додумался и Фанар, хотя именно его примеру попрания канонической правды и подражают новые гонители Православия.

Нельзя не упомянуть и о том, что в разжигании и поддержании гонений на православных людей Украины принимают деятельное участие так называемые греко-католики — униаты. Они, по-видимому, являются одними из конечных выгодоприобретателей многочисленных беззаконных захватов православных храмов на территории Украины. А ведь сама идея унии — подчинения церковной жизни Риму при видимом сохранении восточного обряда — за несколько столетий, начиная с конца XVI века, уже принесла неисчислимые страдания православным христианам на территории Речи Посполитой, включавшей некогда земли, населенные русскими православными людьми! Достаточно вспомнить насильственную полонизацию и окатоличивание русского православного населения в западнорусских землях. Мы помним и о фактическом разгроме униатами православных епархий на западе Украины в начале 1990-х годов. Наконец, известно, что именно греко-католики активно участвовали в событиях переворота в Киеве в 2013-2014 годах. Сегодня же униаты полностью отождествили себя с пестуемой на Украине откровенно националистической повесткой, стали пособниками украинских властей в осуществлении их дискриминационной политики в отношении канонической Православной Церкви», – сказал предстоятель РПЦ.