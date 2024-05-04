На Украине начались антимобилизационные бунты. Полицаи открыли огонь

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На Украине принудительная мобилизация все чаще наталкивается на отпор местных жителей, возмущенных тотальным беспределом военкомов.

Так, в сети появились видео протестующих цыган в Закарпатской области, осадивших ТЦК (военкомат) в городе Виноградов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что это делается у нас в Виноградовском районе?! Наших забирают в военкомат. Зовите журналистов!», – требуют местные жители.

По их словам, «людей воруют из машин».

Далее слышны выстрелы и можно увидеть разбегающихся людей.

Местная полиция подтвердила, что ей пришлось стрелять, чтобы подавить стихийный бунт.

«Вчера вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей. Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух», – говорится в заявлении полиции Закарпатской области.

Правоохранители утверждают, что никто не пострадал и пригрозили участникам протеста лишением свободы до семи лет за хулиганство.

Похожий случай произошел и под Запорожским ТЦК, где собрались люди, требующие установить местонахождение похищенного военкомами мужчины.

«Не воруйте людей», – кричит оцепившим здание ТЦК полицейским женщина. «Где Евгений Юрьевич? Его жена попросила нас о помощи», – спрашивает у правоохранителей мужчина.

В ответ один из полицейских отрицает, что он кого-либо украл, добавив, что «местонахождение Евгения Юрьевича устанавливается».

«Кого вы охраняете? Вы должны народ Украины охранять!», – кричат в лицо полицейским возмущенные женщины.