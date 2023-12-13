На Украине планируют начать мобилизацию женщин. Повезет лишь беременным

Игорь Шкапа.  
13.12.2023 11:20
  (Мск) , Киев
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Украинских женщин следует обязать проходить службу в армии наравне с мужчинами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети написала глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Украинских женщин следует обязать проходить службу в армии наравне с мужчинами. Об этом, передает...

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По ее словам, в обсуждаемом в Раде законопроекте о рекрутинге и мобилизации указаны изменения, уравнивают мужчин и женщин в контексте военного учета и службы.

«Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность. Если беременна – не вправе мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу по выбору», – говорит депутат.

Впрочем, она делает оговорку, что в штурмовики или другие боевые профессии женщина сможет пойти сугубо добровольно.

«У супругов военнослужащих с 1-2 детьми один/одна будет иметь право на отсрочку/увольнение, а если детей трое и больше, то оба. Также в проекте, если у мужчины, который служит, рождается третий ребенок, он получает право на увольнение», – добавил Безуглая.

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