На Украине планируют начать мобилизацию женщин. Повезет лишь беременным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинских женщин следует обязать проходить службу в армии наравне с мужчинами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети написала глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По ее словам, в обсуждаемом в Раде законопроекте о рекрутинге и мобилизации указаны изменения, уравнивают мужчин и женщин в контексте военного учета и службы.

«Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-то другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность. Если беременна – не вправе мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время, декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу по выбору», – говорит депутат.

Впрочем, она делает оговорку, что в штурмовики или другие боевые профессии женщина сможет пойти сугубо добровольно.

«У супругов военнослужащих с 1-2 детьми один/одна будет иметь право на отсрочку/увольнение, а если детей трое и больше, то оба. Также в проекте, если у мужчины, который служит, рождается третий ребенок, он получает право на увольнение», – добавил Безуглая.