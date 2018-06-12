12.06.2018

2 523 просмотров

На Украине разгорается новый сепаратистский скандал, связанный с Закарпатьем

СБУ проверит игроков, принимавших участие на Чемпионате мира по футболу среди непризнанных государств в Лондоне. Спецслужбы планируют допросить всех принимавших участие.

Об этом заявила спикер СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова в эфире украинского телеканала «112», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

10 июня в Лондоне прошла решающая игра чемпионата мира по футболу под эгидой КОНИФА – федерации футбольных ассоциаций, в которую входят сборные непризнанных государств, зависимых территорий, национальных меньшинств, народов без собственных государств, а также сборных, которые не входят в состав ФИФА. В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли команды ДНР и ЛНР.

В финале команда Северного Кипра встретилась с закарпатской «Karpatalja» (с венгерского – Прикарпатье), которая выступает с украинско-венгерской символикой и контурами Закарпатской области на эмблеме.

«Служба безопасности Украины проверяет информацию касаемо участия в так называемом чемпионате зарегистрированных в Закарпатской области лиц. По предварительным данным, которые ещё уточняются, несколько таких лиц принимали участие в псевдо-турнире. Ожидается их возвращение для опроса этих участников, касаемо обстоятельств их участия в этом мероприятии», – заявила спикер СБУ.

Гость в студии политолог Андрей Золоторёв не исключил тот вариант, что спецслужбы Украины вполне могут инкриминировать закарпатским игрокам «измену родине».

«Мне бы не хотелось комментировать работу СБУ, особенно на фоне дела Бабченко. Уж слишком часто факты подгоняются под событие. Я не удивлюсь, если начнут «паять» государственную измену. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью», – отмечает политолог.

Он так же отметил, что в Закарпатье среди населения существуют сепаратистские настроения.

«Закарпатская область очень пёстрая в национальном отношении. Наиболее болезненные точки – это Виноградовский и Береговский районы Закарпатья, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство – более 100 тысяч человек, значительная часть из которых живёт уже с венгерским паспортом в кармане, и у них гораздо больше связи с Будапештом, нежели с Киевом. Действительно, сепаратистские проявления в Закарпатье есть, но они не являются доминирующими», – заявил Золотарёв.

Политолог считает, что участие в подобных мероприятиях необходимо для создания информационного повода в СМИ.

«Меньше шума. Такого рода «фрик-экстрим» – участие в подобного рода турнирах, преследует цель создания информационного события из ничего», – отметил эксперт.