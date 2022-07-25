На Украине сокрушаются: Договориться с Россией хочет не только Орбан

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Новости Украины

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости смены стратегии Запада по Украине и упреки в адрес США в нежелании договариваться с Россией как причине спецоперации – это не только его мнение.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил политолог Дмитрий Тужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут ключевая вещь – не является ли Виктор Орбан (а он является) голосом этих консервативных пророссийских, я бы не назвал их антивоенными, но таких кругов на Западе, которые хотят, как говорил один из лидеров Саксонии в Германии, заморозить войну, поставить ее на паузу и вернуться к «business as usual» с Россией. Вот в этом ключевая опасность. То есть, опасность не столько в Орбане как таковом, не столько в Венгрии, а в том, что это может быть частью цепной реакции, которую нужно понимать, где останавливать. Проблема не в Будапеште, а где-то в Берлине, в Баварии, возможно, в Австрии, во Франции – туда нужно смотреть», – заявил Тужанский.

По мнению эксперта, в эту же канву ложатся и договоренности об экспорте зерна из украинских портов.

«Визит и заявления Петера Сийярто и Виктора Орбана совпадают с беспрецедентной российской активностью относительно начала переговорного процесса. Я не исключаю, что это часть одного российского плана – мы видим договоренности по зерну, призывы России начать договоренности по другим вопросам, снятие санкций. Это, как по мне, часть одного российского плана», – считает эксперт.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что причиной конфликта России и Украины стало нежелание Запада предоставить РФ гарантии безопасности и выразил мнение, что при ином руководстве США и Германии боевые действия не начались бы.