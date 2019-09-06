На Украине стали прозревать журналисты-майданщики

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Только давление со стороны киевской власти заставили многие украинские телеканалы «прозреть» и отказаться от русофобской пропаганды, что должно стать уроком для остальных киевских журналистов.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я лично знаю очень много ребят, которые работают на «NewsOne», на «112», потому что много лет проработал на телевидении. Могу сказать, что был период, когда они тоже были ополоумевшие, были влюблены в майдан, не видели очевидного, но сегодня, наверное, все-таки пришло прозрение, они начали понимать, что надо говорить правду и выполнять свою функцию журналиста.

То, что сегодня происходит на Украине с телеканалом «NewsOne», будет то же самое касаться телеканала «ZIK», потом «112», потом и «Интера», это очередная проверка на вшивость украинского журналистского сообщества, потому что сегодня давят их, а завтра придут к остальным, к тем, кто сегодня молчит и делает вид, что ничего не происходит.

Почему Зеленский, который столько всего рассказывал про Свинарчуков, о Порошенко, о ненавистной бывшей власти не разбирается с телеканалами Порошенко – «Прямым», «Пятым каналом», изданиями «Цензор», «Обозреватель»? Вот кто разжигатель настоящей ненависти, эти СМИ. Нет, надо разбираться с единственными по-настоящему оппозиционными силами, которые стараются говорить правду, но правда вам не нужна, ребята», – отметил Кот.

При этом политолог Сергей Марков объяснил такое стремление Зеленского задавить оппозиционные СМИ тем, что ему неудобно слышать вопросы об обещанном им же мире в Донбассе.

«Зеленский сейчас получил добро на то, чтобы стать украинским Пиночетом, и движется по этому пути. С одной стороны, это установление диктатуры – все телеканалы под него, хипстеров набрал и казарму устроил в парламенте. С другой стороны, это экономическая политика – полная распродажа всего в интересах полукриминальных и откровенно мафиозных иностранных корпораций, включая украинские черноземы.

Главное требование избирателей к Зеленскому – это мир. Но мира он не дает, он уходит от этого мира в сторону, поэтому он боится, что избиратели, которые проголосовали за него в надежде на мир, уйдут от него к партии мира. На сегодня главная партия мира – это «Оппозиционная платформа», поэтому именно на нее обрушиваются репрессии в первую очередь», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию запустил процедуру аннулирования лицензии телеканала «NewsOne».