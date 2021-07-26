26.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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На Украине у власти поколение, выросшее на иллюзиях евроатлантического «процветания» – эксперт

Новости УкраиныСовременная украинская элита сформировалась с представлениями о процветающем Западе и о необходимости и возможности...

Современная украинская элита сформировалась с представлениями о процветающем Западе и о необходимости и возможности войти в его состав, подписав какие-то договоренности, но ситуация в мире уже изменилась.

Об этом на канале ukrlife.tv заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема – не в прозападных партиях, а в том, что за эти 30 лет независимости сформировалось целое поколение, которое не обременено старыми представлениями, для него отсутствует представление о бывшем постсоветском пространстве. Зато оно хорошо знает Запад, а еще во время получения образования они успели познакомиться с периодом расцвета, благополучия.

Сейчас они у власти. Их не надо подкупать, цеплять. Они так устроены. Они не знают другой цели. Единственная цель, с которой они формировались, на которую они ориентированы – быть частью того приятного для них мира. Они думают, что для этого надо решить ряд чисто технических задач – что-то подписать, где-то договориться, где-то руки пожать.

А с Западом произошло как с временами года в старом сюжете из «Ералаша»: «Ванька, выходи кататься на санках!» – пока Ванька собирался кататься на санках, уже в футбол играют. Вот, примерно, так с нашими европейскими представлениями о том, куда идем и что делаем», – заключил Андрей Ермолаев.



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