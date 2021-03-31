На Украине возмущены тем, что Молдова продолжит покупать электороэнергию у Приднестровья

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Политолог из Одессы Артем Филиппенко раскритиковал результаты тендера на закупку электроэнергии для Молдовы, по результатам которого победила Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье.

Об этом Филиппенко заявил в ходе интернет конференции с молдавскими экспертами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что в конкурсе принимали участие две украинские компании, основные поставки будет осуществлять ГРЭС, которое контролируется Россией. Она находится на территории, неконтролируемой правительством Республика Молдова. Покупка электроэнергии у Приднестровья ведет к усилению долговой зависимости Молдовы от России за потребленный газ», – сказал Филиппенко.

Молдавская ГРЭС выиграла тендер на поставку электроэнергии в РМ. В тендере участвовали три компании — Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья и две украинские компании DE Trading LLC (Донбассэнерго) и D.Trading LLC (ДТЭК). МолдГРЭС предложила лучшую цену — 53,5 центра за кВтч.

Накануне тендера молдавские эксперты в области энергетики заявляли, что участники с Украины не смогут обеспечить 100% потребностей Молдовы, поскольку прошлой зимой Украина не могла обеспечить электроэнергией себя саму, а потому прибегла к закупкам из России и Белоруссии. А в этом году намечается вывод из эксплуатации целого ряда атомных электроблоков.

Кроме того, чтобы украинская электроэнергия попала в Молдову, ей придется «пройти» через работающие энергоблоки Молдавской ГРЭС. Но, чтобы эти блоки работали, Молдавской ГРЭС нужен рынок сбыта, которого у нее в случае «пропуска» украинской электроэнергии не будет.

В 2005 году Молдавская ГРЭС вошла в Группу компаний «Интер РАО ЕЭС». В 2005-2015 годах там проведены масштабный ремонт и модернизация действующего состава оборудования.