03.11.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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На Украине вскрыт канал поставки оружия исламским террористам


Военнослужащие украинской армии воровали со складов вооружение и боеприпасы и контрабандой переправляли их в Турцию для нужд террористов.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное Управление СБУ по Луганской области вскрыло канал контрабанды оружия из зоны ООС, которое через перевалочную базу в Одесском порту перебрасывалось в Турцию для нужд ИГИЛ.

Раскрыть преступную схему позволила проведенная накануне спецоперация, во время которой в населённом пункте Краматорск сотрудниками СБУ были задержаны двое военнослужащих 24-й бригады и один гражданский, ранее проходивший службу в указанном соединении. В ходе обыска грузового транспортного средства, принадлежавшего одному из задержанных, обнаружены 12 единиц 120-мм и 10 единиц 82-мм мин, 8 граната к РПГ-7 и 8 тысяч патронов», – сказал Осадчий.

Он добавил, что контрабанда курировалась местной турецкой диаспорой.


«Во время следственных действий также установлено, что перемещение груза за пределами зоны ООС осуществлялось под контролем турецкой диаспоры, а хранение обеспечивалось на территории контейнерного терминала Одесского порта», – добавил офицер.

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