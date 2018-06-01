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На Украине взялись за “липовых” участников боевых действий
Военная прокуратура Западного региона Украины проведет проверки законности получения статуса участника боевых действий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Как сообщают представители прокуратуры, в результате проверки информации СМИ, а также соцсетей, и данных, предоставленных участниками АТО, было выявлено, что большое количество граждан, имеющих статус УБД, не принимали участия непосредственно в боевых действиях.
«Как стало известно, некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, к примеру, 3-5, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ожидать удостоверение длительный период времени», — сообщает о своих выводах прокуратура.
Также было установлено, что ряд военнослужащих были включены в состав подразделений, принимающих участие в АТО, только формально, и при этом также получали статус УБД и, соответственно, предусмотренные законодательством льготы и денежные выплаты.
«Во избежание социальной напряженности и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос с принятия мер соответствующего реагирования», — заявил и.о. военного прокурора региона Михаил Балан.
“В государстве нужно прекратить так называемый „военный туризм“ в зону проведения операции Объединенных сил”, — добавил он.
Военная прокуратура обращается к правозащитникам и всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать о имеющейся у них информации о подобных случаях.
По информации Госслужбы ветеранов по состоянию на 2 мая 2018 года статус участника боевых действий имеют более 335 тысяч участников АТО.
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