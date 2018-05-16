16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине за 86 миллионов построят хранилище для отработанного ядерного топлива из России

Кабинет министров Украины выделил более 86 млн гривен на строительство хранилищ для долгосрочного хранения радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива, которые возвращаются из России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие документы опубликовало киевское издание РБК-Украина.

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Согласно правительственному распоряжению, Минэкологии для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в 2018 году выделят более 86 млн гривен на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство на территории комплекса «Вектор» и эксплуатацию его объектов.

Средства выделяются за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей среды, который образовался по состоянию на 1 января 2018.

Отметим, комплекс «Вектор» был введен в эксплуатацию в 2006 году, он расположен в 17 км от Чернобыльской АЭС. Комплекс предназначен для дезактивации и дальнейшего хранения радиоактивных отходов, рассредоточенных по территории зоны отчуждения. На территории «Вектора» строятся хранилища для РАО, которые будут возвращены в Украину после переработки в России.