Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  192 просмотров
Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экология, Энергетика

На Украине за 86 миллионов построят хранилище для отработанного ядерного топлива из России


Кабинет министров Украины выделил более 86 млн гривен на строительство хранилищ для долгосрочного хранения радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива, которые возвращаются из России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие документы опубликовало киевское издание РБК-Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Согласно правительственному распоряжению, Минэкологии для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в 2018 году выделят более 86 млн гривен на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство на территории комплекса «Вектор» и эксплуатацию его объектов.

Средства выделяются за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей среды, который образовался по состоянию на 1 января 2018.

Отметим, комплекс «Вектор» был введен в эксплуатацию в 2006 году, он расположен в 17 км от Чернобыльской АЭС. Комплекс предназначен для дезактивации и дальнейшего хранения радиоактивных отходов, рассредоточенных по территории зоны отчуждения. На территории «Вектора» строятся хранилища для РАО, которые будут возвращены в Украину после переработки в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть