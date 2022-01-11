На Украине закрылся очередной завод

11.01.2022  16:31 (Мск), Киев,
Александр Дудчак, экономист, эксперт Института стран СНГ.  
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Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

На Украине – еще одна жертва «революции гидности» из списка наукоемких производств – безвременно ушедший на 62-м году жизни Сумской завод электронных микроскопов.

Да, его уход не так заметен, как, например, судостроительных заводов Николаева, или киевского «Арсенала», или даже «Красного экскаватора»-«АТЕК». Но в масштабах области это был когда-то знаковый для Сум завод «Электрон» (с 1994 года «Selmi»). С 2017 года Хозсудом Сумской области рассматривалось дело о банкротстве этого предприятия. А 10-го января 2022 года по результатам электронных торгов был подписан договор о распродаже корпусов…

На Украине – еще одна жертва «революции гидности» из списка наукоемких производств – безвременно...

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Справка «ПолитНавигатора»: После Второй мировой войны в Европе было выпущено порядка 25 тысяч электронных микроскопов. На долю сумского предприятия приходится шестая часть этого количества – порядка 4500 экземпляров. Это практически весь парк приборов, работавших в исследовательских институтах бывшего СССР. После развала Союза кооперационные связи предприятия были разорваны, постепенно завод пришел в упадок, ситуация усугубилась и вследствие введения антироссийских экономических санкций.

Такие потери уже никто на Украине не замечает. Это лишь один эпизод в истории деиндустриализации Украины, активно развернувшейся после переворота 2014 года.

Не принято говорить о потерях предприятий и целых отраслей промышленности. Зато поводы для гордости всегда найдутся в современной Украине! Один из свежих примеров дает нам Общественный союз «Ассоциация производителей Херсонского арбуза». Как пишет украинская пресса, эта Ассоциация «сделала последний шаг к регистрации географического указания «Херсонский арбуз» – они подали заявку в Украинский институт интеллектуальной собственности. Что может быть важнее и волнительней для современного украинца, чем закрепить за херсонским арбузом название – «херсонский арбуз»!

Почему-то констатация фактов, особенно географических, всегда была важна для украинцев – «Украина – це Европа». Это же так удобно – нашел себя на карте – и гордишься… А не это вот всё – самолёты, спутники, корабли, микроскопы…

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