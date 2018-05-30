30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Цензура

На Украине запретили к ввозу три исторические книги из России


Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще трех книг из РФ, передает корреспондента “ПолитНавигатора”.

«Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ об отказе ООО „ЯКАБУ ТРЕЙД“ и ООО „Форс Украина“ в выдаче разрешения на ввоз трех книг, изготовленных на территории государства-агрессора», — говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

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Отмечается, что отказ выдан на основании отрицательного заключения так называемого “экспертного совета” Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Эксперты ведомства утверждают, что книги Сергея Васильева «На разломе двух времен» (издатель: ООО «Альпина Паблишер», г. Москва), Тима Скоренко «Изобретений в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II» (издатель ООО «Альпина нон-фикшн», г.Москва) и Алексея Волкова «Шаги Командора» (издатель: ООО «Издательство «Е», г.Москва) содержат материалы, “пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии”.

На данный момент в перечне находится 51 запрещенное издание.

Как сообщалось, Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз на Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого «Христианство. Настоящее. Россия, XXI век».

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