На Украине заявили, что Россия отменила перекрытие акватории Азовского моря

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Новости Украины

Бежавший из Крыма в Киев украинский экономист Андрей Клименко, ныне на западные гранты отслеживающий морскую активность, сообщил, что Россия частично отменила анонсированное перекрытие морской акватории во время предстоящих учений ВМФ.

Клименко опубликовал сообщение об отмене перекрытия акватории Азовского моря, полученное от российской стороны. Данных по Черному морю нет. (Впрочем, погранслужба РФ и без официального перекрытия, контролируя Керченский пролив, ранее имела возможность проводить многочасовые тщательные досмотры судов, идущих в украинские порты Мариуполь и Бердянск).

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Судя по дате получения, РФ уведомила об отмене перекрытия акватории накануне сегодняшних переговоров по Донбассу, которые вечером проводят советники глав Нормандской четверки.

Сам Клименко насчет российского сообщения об отмене закрытия акватории настроен не слишком оптимистичен: «готовят новую пакость», – опасается украинский грантоед.