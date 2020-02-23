На украинские позиции в Донбассе сброшен идеологически опасный груз

23.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Защитники Донбасса направили в сторону позиций ВСУ красные воздушные шары с листовками, призванными напомнить нынешним участникам карательной операции, что их деды в Великую Отечественную войну были не на стороне нацистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из района Авдеевской промзоны были запущены воздушные шары с листовками. Мы знаем, что не все украинские военные, часть из которых начинали службу еще в советское время, поддерживают националистическую политику нынешних киевских властей. Поэтому хотим напомнить им, что наши деды и прадеды воевали плечом к плечу в годы Великой Отечественной войны, спали в одном окопе и ели из одного котелка и вместе проливали кровь», – сказано в сообщении.

Связка красных шаров содержала посылку с открытками и надписями: «С Днем Советской армии и Военно-морского флота», а также историческими фото, портретами легендарных летчиков, маршалов авиации, Героев СССР Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина.

Впрочем, не обошлось и без идеологических промахов – среди листовок присутствуют и открытки – поздравления 23 февраля времен Виктора Януковича и Леонида Кучмы. Тогда украинские власти, заигрывая с ностальгией населения, использовали рядом с Георгиевскими лентами символику украинских самостийников, которую вывешивали на оккупированных гитлеровцами территориях – желто-блакитный флаг и тризуб.

Напомним, празднование Дня защитника Отечества 23 февраля на Украине запрещено после победы Евромайдана. Дата перенесена на 14 октября – годовщину создания т.н. Украинской повстанческой армии, сотрудничавшей с гитлеровцами.