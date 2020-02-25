На украинском ТВ призвали к прямым переговорам с ЛДНР

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Для урегулирования конфликта в Донбассе Украина должна вести прямые переговоры с представителями республик с Донбасса.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я глубоко убежден, что нужно договариваться с противоборствующей стороной. Имеется в виду не Россия. На линии противостояния – не Россия, а люди, которые живут там, которые называются оккупантами по нашей терминологии. Конечно, нам нужна переориентация. В Украине идет процесс потепления, снижения агрессивности. Думаю, рано или поздно мы все-таки придем к немножко другому знаменателю.

Конечно, Россия курирует политику на Донбассе, как в свое время СССР курировал Испанию, когда там была гражданская война. Тогда тоже было столкновение интересов», – сказал Быстряков.