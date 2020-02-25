25.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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На украинском ТВ призвали к прямым переговорам с ЛДНР


Для урегулирования конфликта в Донбассе Украина должна вести прямые переговоры с представителями республик с Донбасса.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко убежден, что нужно договариваться с противоборствующей стороной. Имеется в виду не Россия. На линии противостояния – не Россия, а люди, которые живут там, которые называются оккупантами по нашей терминологии. Конечно, нам нужна переориентация. В Украине идет процесс потепления, снижения агрессивности. Думаю, рано или поздно мы все-таки придем к немножко другому знаменателю.
Конечно, Россия курирует политику на Донбассе, как в свое время СССР курировал Испанию, когда там была гражданская война. Тогда тоже было столкновение интересов», – сказал Быстряков.

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