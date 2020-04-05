05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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На улицах Западной Украины скоро будут валяться трупы – Монтян




Некомпетентная политика Киева в борьбе с эпидемией коронавируса в ближайшее время приведёт к беспрецедентному всплеску заболевания и огромному числу жертв среди украинцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, что творится, как позапускали рагульё сотнями тысяч – больных, кашляющих. Понятно, что на Западной Украине будет жопа, думаю, даже трупы будут по улицам валяться. В Киеве будут пытаться как-то купировать, но в провинции будет адище.

У нас же тоже даже не начало. Всё ещё прёт вверх, и тоже только начало начал. Карантин ввели поздно, я считаю. К тому же рагульё, вернувшееся с заработков со всех этих Италий и Испаний, перезаражало всех, кого только могло. А теперь все эти байки об обсервации и всё такое – это уже как мёртвом припарки», – сказала Монтян.

Напомним, ранее киевское интернет-издание «Зеркало недели» сообщило, что к концу апреля число заболевших коронаврусом на Украине будет пугающим.

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