К концу апреля количество подтвержденных зараженных на Украине будет пугающим

04.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Ситуация в украинской экономике продолжает ухудшаться, чему способствует введение ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карантин должен продлиться до 24 апреля, но морально все мы готовимся к его продолжению. Ежедневно отслеживая динамику и непроизвольно накладывая украинские данные на экспоненты стран, в которых эпидемия началась раньше, мы понимаем, что к концу апреля количество подтвержденных зараженных в Украине будет пугающим: Испания начала март с 84 заболевших, закончила — 96 тысячами», – отмечается в публикации.

При этом прогнозируется, что «уровень жизни людей стремительно снизится, а уровень напряжения в обществе – возрастет».

При этом страна еще до введения карантина начала испытывать серьезные проблемы с наполнением.

«Дефицит госбюджета по итогам января-марта составил 27,5 млрд грн. Хуже всего ситуация с таможенными поступлениями, там недобрали почти 20 млрд грн за три месяца. И улучшений не ожидаем – из-за карантина как в Украине, так и в мире. Остаток средств на едином казначейском счету, по данным Госказначейства, на 1 апреля составил 10,5 млрд грн. Если Украина продолжит медлить с подписанием Меморандума с МВФ и получением денег от Фонда, то средств не хватит ни на пособия по временной безработице, ни на пенсии с зарплатами», – прогнозирует издание.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр экономики Украины спрогнозировал, что страна не переживет карантин.

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