На Западной Украине обеспокоены грядущей полонизацией страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Связанный с МИД Польши эксперт Лукаш Адамский предложил ввести на Украине массовое изучение польского языка.

В свою очередь западноукраинский сайт ЗУНР бьёт тревогу, называя это очередным этапом польской экспансии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Лукаш Адамский является заместителем директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского, который до недавнего времени назывался как «Центр польско-российского диалога и взаимопонимания». Фактически это структура МИД Польши. В своём блоге на сайте «Европейская правда» польский эксперт написал.

«Образовательное предложение в Польше должно быть обогащено украинским языком, потому что именно с Украиной, а не с Россией, связано будущее Польши. Так же на Украине стоило бы массово вводить польский язык как второй иностранный». Сейчас на Украине это, как правило, немецкий или французский языки, несмотря на то, что изучение этих языков требует несравненно больших усилий и ресурсов, и, вероятно, принесёт меньшую пользу в них в будущем. «А знать язык своего соседа всегда стоит», – заключает Адамский. «Пан Адамский несколько лукавит относительно французского или немецкого языков, которые хотя и тяжелее в изучении для славяноязычных людей, однако точно охватывают и более широкую географию, и большее количество носителей этих языков, и, в конце концов, – более высоко оплачиваемые перспективы для тех, кто владеет французским и/или немецким!» – парирует ЗУНР.

По мнению издания, пан Лукаш прекрасно знает об этом.

«Просто в рамке польской экспансии, которую, пользуясь случаем, Польше грех не провести, остальные языки украинцам не нужны. И это не упоминая о том, что ничто не мешало Польше расширять изучение украинского у себя, особенно с появлением миллионов постоянных гастарбайтеров с Украины» – отмечает сайт.