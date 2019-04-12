Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые нарушения ВСУ в Донбассе

12.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в очередной раз зафиксировали последствия обстрелов территории ЛНР со стороны украинских военных.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют обстрелы территории Республики со стороны ВСУ.

«В населенном пункте Золотое-5 наблюдатели миссии зафиксировали свежую воронку приблизительно в 50 метрах от ближайших жилых домов. На расстоянии 200 метров от жилого дома члены патруля обнаружили лежащий на земле хвостовой стабилизатор от 73-мм осколочного снаряда, выпущенного с позиций ВСУ», – сообщил Андрей Марочко.

Кроме того, он рассказал, что 7 апреля беспилотный летательный аппарат ОБСЕ обнаружил 40 свежих воронок от разрывов 120-мм мин вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое.

«Данные факты доказывают незаинтересованность Киева в решении конфликта на Донбассе мирным путем, а пафосные заявления украинского политического руководства о беспрекословном соблюдении Минских соглашений являются лишь выдумкой», – добавил представитель оборонного ведомства.