Нацбанк Украины провел милитаризацию гривны

Вадим Москаленко.  
24.02.2023 16:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Нацбанк Украины в честь начала СВО 24 февраля выпустил памятную банкноту номиналом 20 гривен «Помним! Не простим!», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава банка Андрей Пышный выступил с пафосной речью.

Нацбанк Украины в честь начала СВО 24 февраля выпустил памятную банкноту номиналом 20 гривен...

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«Нацбанк не мог оказаться в стороне, каждый делает всё что может. Кажется, Цицерон сказал, что деньги – это нерв войны. А наш нерв оголённый», – сказал он.

Тираж банкноты 300 тысяч. На лицевой стороне три фигуры украинских военных, лавровый венок на фоне украинского флага со словами «И на обновлённой земле врага не будет».

На обратной стороне – терновый венок, руки, связанные клейкой лентой, которые, по словам главы Нацбанка, «стали символом военных преступлений, которые творит агрессор».

Примечательно, Пышный не упомянул, что на банкноте неоднозначный знак, который украинцы используют на 8 мая, вместо Дня Победы, считая, что там изображён «мак».

Три ВСУшника на лицевой стороне – это водружение украинского флага на острове Змеиный.

«Слава Украине», – подытожил презентацию Пышный.

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