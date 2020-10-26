Наци скорбят: Умерла престарелая пособница карателей

26.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В Днепре умерла местная волонтер Людмила Савченко, помогавшая боевикам АТО. «Бабе Любе» было более 80 лет, она скончалась в больнице.

Об этом в своем блоге рассказала экс-боевик «Правого сектора» Елена Белозерская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Савченко известна тем, что собирала деньги на продукты и вещи и навещала раненых участников карательной операции на Донбассе.

«Людмила Савченко, пожалуй, самый старый в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных «Вокзал Днепр»… Она пережила Голодомор, Вторую мировую, ее семья была репрессирована. Помню, что она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда в благодарность за все сделанное предложили свозить ее в «АТО», она отказалась, чтобы не быть никому обузой», – пишет Белозерская.