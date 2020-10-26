26.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
Просмотров:

Наци скорбят: Умерла престарелая пособница карателей


В Днепре умерла местная волонтер Людмила Савченко, помогавшая боевикам АТО. «Бабе Любе» было более 80 лет, она скончалась в больнице.

Об этом в своем блоге рассказала экс-боевик «Правого сектора» Елена Белозерская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Савченко известна тем, что собирала деньги на продукты и вещи и навещала раненых участников карательной операции на Донбассе.

«Людмила Савченко, пожалуй, самый старый в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных «Вокзал Днепр»… Она пережила Голодомор, Вторую мировую, ее семья была репрессирована. Помню, что она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда в благодарность за все сделанное предложили свозить ее в «АТО», она отказалась, чтобы не быть никому обузой», – пишет Белозерская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть