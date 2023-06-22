Нацисткие обстрелы не пугают – население города-героя Севастополя растёт

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Население Севастополя только по официальным данным за прошлый год выросло на 36 тысяч человек и достигло почти 559 тысяч. Как известно, укро-пропаганда трещит о бегстве россиян из Крыма.

Неофициально, население в Севастополе гораздо больше, но люди живут в садовых товариществах, без местной регистрации, а, зачастую и паспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отчете правительства Севастополя говорится, что рост населения происходит за счет миграции: в прошлом году в Севастополе родилось 3988 детей, умерло 6205 горожан.

«Увеличение числа жителей Севастополя – хороший знак. Это не естественный прирост населения, а миграционный. Граждане России верят в будущее нашего города и переезжают сюда. На общей статистике, как видно, не отразился некоторый отток высокопоставленных чиновников уровня директора департамента, покинувших наш город «по личным обстоятельствам» вскоре после начала атак украинских беспилотников летом 2022. Такие случаи были, насколько массовый характер они имели – вопрос к правительству города, но это является, скорее, неприятным исключением из правила. А правило простое: Севастополь – это русский город, и в тяжёлые времена он имеет свойство собираться в кулак», – подчеркнул депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

Он добавил, что цифры Росстата не отражают реальную картину численности населения.

«В городе есть определенное количество жителей, которые не «светятся» в реестрах и картотеках. Некоторые даже не имеют гражданства Российской Федерации. Живут на полулегальном положении в садовых товариществах. Сколько их? Безопасны ли они для общества? Это вопросы к управлению МВД. Я, к сожалению, в последнее время не слышал о профилактической работе в этом направлении, а она очень нужна», – отметил Пархоменко.

В сравнении с ковидным 2021-м годом, смертность в Севастополе снизилась на 1,5 тысячи человек. И как считает депутат, это результат прививочной кампании, каким бы к ней не было отношение в обществе.

«Наверняка, тут присутствует значительный удельный вес выживших после усмирения коронавируса – как бы ни спорили скептики, вакцинация сделала свое дело, и пандемия пошла на спад. Условно говоря, как минимум, тысяча человек в нашем городе умерли бы в 2022 году дополнительно, если бы не была развернута кампания вакцинации, не предприняты профилактические меры и так далее», – заключил Пархоменко.