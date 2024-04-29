Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев кровожадному киевскому режиму

Любовь Смирнова.  
29.04.2024 20:28
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина


Страны Евросоюза разделятся на тех, кто будет готов выдворять граждан Украины, подлежащих призыву, и тех, кто будет давать им убежище.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Евросоюза разделятся на тех, кто будет готов выдворять граждан Украины, подлежащих призыву, и...

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«Вероятнее всего, в Европейском союзе будут формироваться такие города-убежища, как в Соединённых Штатах, в которых будут скапливаться беженцы с Украины. Опять же, в тех государствах, которые заявят свою позицию о том, что не будут депортировать их обратно. Австрия, кстати, ранее неоднократно заявлял об этом, и вероятно Вена станет таким центром скопления украинских беженцев.  Скорее всего, страны ЕС поделятся на тех, кто будет выдавать и тех, кто не будет выдавать. И, безусловно, сейчас Европа будет проходить через этот процесс», – отметил он.

Польша и Литва уже выразили готовность выдворять украинских мужчин призывного возраста обратно на Родину. Германия, напротив, не собирается депортировать даже тех, у кого просрочены документы.

«Однако это вопрос, во-первых, репутационный. Проще говоря, вокруг чего выстраивает государство свою презентацию, готово ли оно стать убежищем для всех или не готово. Во-вторых, насколько оно заинтересовано вообще в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и пополнении его человеческим ресурсом за счёт собственных действий», – считает Мельничук.

По его словам, Польша столкнулась с очень серьёзными проблемами из-за наплыва украинских беженцев, повлиявших на рост криминала.

«Польша уже сталкивается с огромным количеством протестных акций недовольных граждан, и как-то этот вопрос нужно было решать. В Прибалтийских республиках ситуация тоже интересная, поскольку в их радикально-националистический курс украинские беженцы не вписываются. Нередки случаи, когда украинцев штрафуют за использование русского языка в тех местах, где это запрещено законодательно. Поэтому не вписываются украинские беженцы ни там, ни там», – заключил Мельничук.

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