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Новости Украины

Жителей освобождённых от ВСУ территорий Запорожской области забрасывают сообщениями с угрозами расправы после возвращения киевских властей.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально через несколько минут после обстрела Новой Каховки был нанесен удар ударными беспилотниками боевиков Зеленского по Энергодару, целью была атомная электростанция. Две 122-миллиметровых мины упали на соседнее здание, разрушена крыша, окна выбиты и масса других повреждений. Это было только начало, потому что на протяжении дня по Энергодару ещё наносились удары. Мы видим, что нацистские черти просто активизировались в этот светлый православный праздник. Это вполне логично, потому что каждый раз, когда православный люд радуется, отмечает какой-то светлый, большой православный праздник, обязательно враги рода человеческого всячески руками этих нацистов и наркоманов стараются непросто испортить этот праздник, а сделать эту дату скорбной в сознании людей», – сказал чиновник.

По его словам, Украина целенаправленно ведёт информационно-психологическую военную операцию на освобождённых от бандеровцев территориях.

«Людей пугают, кошмарят. Людям скидывают сообщения, людям звонят, рассказывают, что сейчас придут боевики, террористы Зеленского, и всё будет под контролем их, будут репрессии. Тут же запускают сюжеты о том, что возбуждаются уголовные дела на подконтрольных Зеленскому территориях против людей, которые возмущались происходящим беспределом там, возмущались несправедливостью, коррупцией. Их уже обвиняют в работе на Россию и тут же хватают, и тут же преследуют. Мы видим, что это агония. Но это агония, в которой эти негодяи пытаются утащить в преисподнюю как можно больше людей с собой», – заключил Рогов.