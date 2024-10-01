Над Угледаром поднимаются российские флаги. Оборона ВСУ фактически смята

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Похоже, подходит к завершению освобождение Угледара, за который бои шли еще с 2022 года.

Находящиеся в оперативном окружении украинские части еще оказывают сопротивление, но тем не менее ВС РФ занимают новые и новые участки города, причем входя в него с разных направлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оборона ВСУ в Угледаре почти смята. Наши войска неожиданным манёвром зашли с западной части города, продолжив давление ещё с двух направлений, за ВСУ к ночи только оставалась небольшая северо-восточная часть города. Дороги из Угледара под огневым контролем, «горлышко» для выхода ВСУ составляло к ночи менее 1 км. Тем не менее, предстоят бои за высотную застройку города, если гарнизон противника решит продолжить бессмысленное сопротивление. Одновременно Армия России начала движение широким фронтом севернее, у н.п. Победа, а также от Водяного к Богоявленке, где ВСУ подготовили оборонительные рубежи», – пишет тг-канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ.

На занятых участках поднимаются российские флаги.

«В Угледаре противник занял юго-восточную, юго-западную, западную и северо-западную части. К ночи ресурсы противника опубликовали кадры демонстрации установки флага в центре гаражного кооператива в северо-западной части города», – признает украинский военкор Олег Петренко.

По мнению его коллеги Богдана Мирошникова, на флангах «основной целью врага является обеспечение полного контроля на автодороге Богоявленка-Угледар, а также пути от 3-й шахты до Богоявленки». Кроме того, предпринимаются попытки перерезать грунтовые дороги, которые ведут из города на север.

Продвижение с флангов по границам города в северной части для формирования кольца окружения затормозилось. Наши воины продолжают творить чудеса! Враг вынужден тратить все больше и больше пехоты и средств поражения, погружаясь в городские бои, хотя они такого не предполагали. Но, несмотря на это, расстояние между ЛБС и Богоявленкой крайне угрожающее», – сокрушается Мирошников.

Признает, что русские вошли в Угледар с запада и юга украинский ресурс DeepState, составляющий карту боевых действий. Отмечается, что ВСУ продолжают сопротивление в центральной части города, а в западной вывешены российские флаги.

«Еще один российский флаг в Угледаре. Теперь на северо-востоке. Есть мнение, что это уже последние дни Украины в Угледаре», – приходит к выводу военный обозреватель Борис Рожин.