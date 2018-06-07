07.06.2018, Дебальцево, Анастасия Самойлова
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Война, Донбасс, Провокации, Украина

Накануне ЧМ-2018 Украина бросает на фронт нацбаты


ВСУ усиленными темпами проводят ротацию на линии фронта на подступах к Донецку. На смену регулярной армии приходят формирования украинских националистов.

Об этом у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» написал журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на украинских позициях в районе Докучаевска прошла ротация – подразделения ВСУ сменили правосеки. Такие замены командование «ООС» сделало не только на этом участке фронта. Там тоже, очевидно, активно готовятся к ЧМФ-18», – пишет Макаренко.

Отметим, что жители населённых пунктов Республики и военнослужащие армии ДНР уже не раз говорили о том, что наиболее сильные обстрелы городов и сёл начинаются именно тогда, когда к линии соприкосновения стягиваются украинские нацбаты.

«ПолитНавигатор» ранее сообщал, что Горловка страдает от постоянных обстрелов со стороны правосеков.

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