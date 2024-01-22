«Ждем ответку от ГУР и СБУ»: охранка Молдовы устроила слежку за украинскими дипломатами.

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Масштабный скандал, ставящий под сомнение активно демонстрируемую дружбу Кишинева и Киева, разгорается в Молдове.

Поддерживавшая ранее президента Майю Санду, но вышвырнутая в оппозицию журналистка Наталья Морарь опубликовала информацию о том, что главная молдавская спецслужба СИБ организовала слежку за украинскими дипломатами в Кишиневе и членами их семей.

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Морарь утверждает, что слежка была начата незадолго до саммита ЕС в молдавской Бульбоаке в июле прошлого года. Тогда директор СИБа Александр Мустяца направил письмо в адрес и.о. генпрокурора Иона Мунтяну с прошением возбудить уголовное дело о шпионаже в рамках усилий по недопущению срыва саммита.

Морарь уверен, что слежка продолжается до сих пор, координирует её офицер СИБ Тудор Кашу. В подтверждение журналистка продемонстрировала один из протоколов слежки за сотрудником посольства Украины. Информацию она якобы получила из СБУ.

СИБ знала о готовящимся сливе компромата. Накануне выступления Морарь спецслужба выпустила пресс-релиз, в котором заранее объявила все обвинения в свой адрес провокацией бывших офицеров разведки, уволенных за «коррупционные действия, злоупотребление властью, похищение людей, несанкционированное взаимодействие с иностранными спецслужбами».

«Очень серьезный скандал намечается вокруг слежки со стороны СИБ за украинскими дипломатами. Тут сам черт не разберет, что это было и зачем… Якобы, дипломаты хотели сорвать саммит в Бульбоаке. Но зачем им это? Ревность к Молдове и Санду? В любом случае, ГУР и СБУ тоже не дремлют и ответка нашим соросятам прилетит», – недоумевает в своем тг-канале оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Экс-депутат парламента и экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко, считает, что за украинцами следили не специально, а постольку, поскольку им поставляла информацию молдавская агентура.

«Украинские спецслужбы известны своими профессионализмом и дерзостью. В условиях войны они наработали огромный опыт. Молдавские секуристы — просто щенки по сравнению с этими волкодавами. Похищение в центре Кишинева украинской спецурой судьи Чауса — хороший пример такой дерзости и решительности. О том, что украинские спецслужбы активно работают на территории Молдовы, в том числе в Приднестровье, давно известно всем, кому это положено знать по долгу службы», – пишет Чубашенко.

Помимо похищения в апреле 2021 года СБУ беглого украинского судьи Николая Чауса молдавские журналисты вспомнили и о терактах, предотвращенных в начале 2023 года в Приднестровье. Тогда власти ПМР обвинили украинские спецслужбы и готовы были предоставить все доказательства.

Кишинев предпочел отмолчаться, хотя формально он называет Приднестровье территорией Молдовы. Но тг-канал «Мамалыга и Токана» утверждал, что и молдавские спецслужбы предотвратили теракт в Кишиневе, за подготовкой которого стоял человек из СБУ. Ключевого фигуранта задержали в Кишиневе, но предавать огласке историю не стали. Чудесным образом задержанный оказался в Румынии, а затем беспрепятственно вернулся в Украину.

Очевидно, что Киев давно и безрезультатно пытается подтолкнуть Кишинев к открытию второго фронта против России в Приднестровье. Однако Санду упорно уклоняется от этого предложения, отделываясь публичными оскорбительными выпадами в адрес Москвы. Прозападные союзнички явно друг другу не доверяют, но винить в своем размолвках будут, конечно, «коварного северного агрессора».