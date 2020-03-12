Нападение на Сивоху: Аваков указал Зеленскому его место

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодняшнее нападение Сергея Сивоху, главного по «примирению» с Донбассом в команде Владимира Зеленского, – четкий сигнал от главы МВД Арсена Авакова, который выглядит более влиятельной фигурой, чем президент.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал украинский политический эксперт Олег Хавич

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«Сергей Сивохо доказал простую и давно известную всем адекватным людям на Украине истину: куда нациков ни целуй, везде у них задница. И это ещё в лучшем случае, если целующий почувствует её вкус на своих губах. А так – можно почувствовать и кулак, что, собственно, и пришлось ощутить Сивохо на своей спине или куда там его толкали.

А если серьёзно, то главная суть сегодняшних событий даже не в Сивохо, а в том, что Аваков демонстративно умыл руки. То есть, его подчинённые никак не отреагировали на сам факт нападения НВФ на топ-чиновника, потому что советник СНБО – это как минимум высокий ранг.

А то, что там сейчас кого-то картинно задерживают, то, скорее всего, это произошло после униженной просьбы Зеленского, который работает президентом у главы государства Украина Авакова.

Думаю, что их задержат, немножко подержат для того, чтобы Сивохо мог прийти, поклониться этим людям в ножки, извиниться и оправдаться, что вы меня неправильно поняли, я и дальше считаю население Донбасса террористами или сепаратистами», – заявил эксперт.

«Поэтому ничего по сути не изменится. Заявленное вчера в Минске создание какого-то очередного бутафорского органа ничего не изменит, Украина продолжит стрелять и убивать людей, которых она считает своими гражданами, а все эти Сивохи будут просто сопровождать, как девушки в американских фильмах, махать всякими бубончиками и отвлекать внимание граждан от продолжающегося убийства мирного населения на Донбассе», – добавил Хавич.