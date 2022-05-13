Напавший на севастопольского пенсионера из-за буквы «Z» получил приговор

13.05.2022  14:12 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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За нападение на пенсионера из-за буквы «Z» на стекле автомобиля житель Севастополя приговорен к 200 часам обязательных работ.

Ущерб пострадавшему в размере 140 тысяч рублей он выплатил еще до заседания суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По данным следствия, вечером 8 марта местный житель у продуктового магазина по улице Димитрова увидел припаркованный автомобиль «СhryslerVoyager», на заднем стекле которого был символ «Z» в виде наклейки. Нетрезвый 36-летний мужчина зашел в магазин, отыскал владельца транспортного средства, которым оказался 69-летний пенсионер, и нанес ему удар ладонью по лицу, а после толкнул пожилого человека.

После того, как мужчину задержали по месту жительства, он пояснил, что совершил свой поступок на эмоциях. Свою вину обвиняемый признал полностью, в совершенном преступлении раскаялся и выплатил моральный ущерб.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали как побои на почве политической ненависти и вражды. Хулигану грозило до 2 лет лишения свободы, с учетом раскаянья – условно.

Но мировой судья судебного участка № 18 Нахимовского судебного района Севастополя назначил наказание в виде обязательных работ.

 

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