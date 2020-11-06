Нас хотят присоединить к раковой опухоли! – львовский майданщик

06.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Пункты по разблокированию минского процесса экс-президента Украины, а ныне главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука – это лишь «хорошая мина при плохой игре». Киеву нужно срочно встать в глухую оборону, заручившись поддержкой на международных площадках.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил львовский студент-майданщик, бывший «политзаключённый» Юрий Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину ни план, ни мир не нужен, ему нужно присоединение Украины с помощью этой раковой опухоли, которая называется ДНР-ЛНР. Как по мне, Кравчук пытается тянуть время и делать хорошее лицо при плохой игре. В действительности, от него ничего не зависит, он просто, как актёр, который делает определённые декорации и имитирует определённую деятельность…

В условиях, когда у нас агрессия России и недоверие к украинской власти, наше государство, как карточный домик, который очень легко развалить.

Потому решение этой проблемы – это стать в чёткую оборону, усиливать санкции против России, не идти на уступки, относительно каких-нибудь выборов на территории ЛНР и ДНР и привлекать все механизмы международной защиты Украины и увеличивать уровень институционального доверия», – паникует рагуль.