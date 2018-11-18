«Наша цель – не Молдова, а Россия», – в Приднестровье жёстко ответили Кишинёву

19.11.2018, Тирасполь, Владимир Гладков

ПМР будет вести с Молдовой конструктивный диалог только на равных условиях в случае признания суверенитета Республики.

Об этом в эфире телеканала «ТСВ» заявил председатель Республиканской партии Сергей Шерстюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Позиция приднестровского народа, высказанная на референдуме 2006 года – у нас есть своя четкая цель – стремление к собственной независимости и сближение с Российской Федерацией.

Если наши западные партнеры, Республика Молдова и ее власти захотят провести с нами какое-то объединение в дальнейшем, то у нас ответ будет только один: чтобы разговаривать на равноправных условиях, признайте сначала наш суверенитет, а потом давайте строить какое-то совместное будущее, но только на равных условиях…

Поэтому наш народ выбрал свое будущее, позиция нашего народа и властей известна – стремление к независимости и сближение с Российской Федерацией. Другого пути у нас нет, история в этом нас еще раз убедила», – подытожил он.

Ранее считавшийся «пророссийским» президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией, хотя ранее граждане ПМР голосовали на референдуме за вхождение в состав РФ.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите?

Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.