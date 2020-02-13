«Наше желание быть ближе к России только крепнет» – Пушилин

13.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

С каждым днём количество российских граждан в ДНР растёт, потому интеграция с Россией – вопрос времени, а ждать в Донбассе умеют.

Об этом в интервью ИА «REGNUM» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно ли в российской Конституции, по вашему мнению, закрепить за такими территориями как Донбасс, где российские граждане составляют большинство населения (в Донбассе рано или поздно их будет большинство), какой-то особый или специальный статус?» – спросили главу государства.

«Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин, мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации.

Думаю, ни для кого не секрет, что подавляющее большинство наших граждан хотят, чтобы Донбасс полноправно вошел в состав Российской Федерации. Наше желание быть как можно ближе к России – естественно, и с каждым днем только крепнет», – заявил Пушилин.

Он напомнил, что, как уже неоднократно декларировалось, перед республикой стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство.

«Здесь живут русские, которые благодаря Указу Президента России становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Говорить, что это произойдет завтра или послезавтра в силу разных причин невозможно. Но народ Донбасса терпеливый и целеустремленный – этого у нас не отнять», – отметил глава ДНР.

«Украинское руководство настаивает на возвращении республик Донбасса в состав Украины и передачу контроля над границей украинским пограничникам. А сами граждане ДНР желают возвращения в состав Украины?» – спросило изданиние.

«Прежде чем настаивать на выполнении практически последнего пункта Минских соглашений, пусть сначала украинское руководство выполнит остальные взятые на себя обязательства Комплекса мер. А если учитывать, как Украина себя ведет в отношении Минских соглашений и народа Донбасса, то бездна между нами с каждым днем только увеличивается», – ответил Пушилин и напомнил, что жители Донбасса сделали свой выбор весной 2014 года.

«С тех пор киевские власти своими действиями продолжают отталкивать жителей Республик. Постоянные обстрелы, смерти детей, стариков, женщин, разрушение инфраструктуры, транспортная и экономическая блокада… можно много еще перечислять бед, которые принесла украинская власть на многострадальную землю Донбасса. Разве можно такое простить?» – добавил глава ДНР.