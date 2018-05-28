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Нашелся пропавший под Мариуполем украинский морпех
Исчезнувший накануне под Мариуполем морской пехотинец 36 отдельной бригады ВСУ самостоятельно вернулся в расположение своего подразделения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Виктор Шубец.
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«Сегодня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся», — сообщил Шубец.
Ранее в штабе ООС сообщали о пропаже своего военнослужащего.
«Во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери — двое уничтожены и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску», — заявили накануне в пресс-центре ООС.
Метки: ВСУ, пропажа морпеха
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