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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Скандал, Украина

Нашелся пропавший под Мариуполем украинский морпех


Исчезнувший накануне под Мариуполем морской пехотинец 36 отдельной бригады ВСУ самостоятельно вернулся в расположение своего подразделения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Виктор Шубец.

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«Сегодня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся», — сообщил Шубец.

Ранее в штабе ООС сообщали о пропаже своего военнослужащего.

«Во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери — двое уничтожены и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску», — заявили накануне в пресс-центре ООС.

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