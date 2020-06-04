Наступил крах, инвесторы побежали с Украины – Москаль

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Энергетический кризис, который произошел из-за некомпетентного украинского правительства, вынуждает европейских выводить деньги из страны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В энергетическом кризисе виноват глава парламентского комитета по энергетике от «Слуги народа» Андрей Герус, который внёс поправки, которые позволяют импорт российской и белорусской энергетики, в то время как на Украине был излишек, и Украина является экспортёром электроэнергии в страны Европейского союза, для чего это было делать?», – возмутился Москаль.

Также он подчеркнул, что из-за энергетического кризиса европейские инвесторы пытаются вывести свои средства с Украины, однако у них не всегда получается вернуть вложенные деньги.

«При этом Россия и Белоруссия начали продавать по демпинговым ценам, дешевле, чем продается в России и Белоруссии. Белоруссия имеет собственную энергетику только для своих потребностей, они ничего не могут импортировать. Всё это российская энергетика.

У России один рубильник на Белоруссию, Украину и Молдову. Для чего правительство открыло всё это?

Всё смешалось, обвалился энергетический рынок, обвалился государственное предприятие «Гарантированный покупатель». Сегодня все инвесторы из Бельгии, Франции, Германии плачут: «Мы же вложили инвестиции. Нам не нужна ваша инвестиционная няня, верните нам деньги». А вернуть ничего нельзя», – рассказал бывший глава Луганской и Закарпатской области.

Он призвал правительство признаться о своей провальной энергетической политике и подтвердить, что остановка атомных электростанций произошла из-за банального отсутствие ядерного топлива.

«В интервью одного из генеральных директоров «Энергоатом трейд» на сайте «Обозреватель» от 9 апреля этого года сказал: «Почему вы не запускаете энергоблоки? Министерство энергетики дало команду 85% всей энергии пустить на «Гарантированный покупатель», чтобы дорогую энергетику сбалансировать. Но они с нами не расплатились, и мы не могли заказать ядерное топливо».

Так признайтесь, что отсутствие ядерного топлива является причиной остановки атомных электростанций, и не придумывайте внутренних врагов. Потому что на энергетическом рынке всё взаимосвязано, никто никому не может ставить палки в колёса», – отметил Москаль.