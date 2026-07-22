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Бельгийцы на конкурсе вина в Ереване зарегистрировали крымские вина в категории «Crimea», отметив то, что продукт не имеет никакого отношения к Украине.

Колонку об этом написал проживающий в Киеве аргентинский винодел Рикардо Нуньес в колонке для вестника «соросятни» «NV UA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что во время подготовки конкурса в Ереване в мае 2026 года «электронная регистрационная форма содержала новую категорию государства под названием «Crimea», в результате чего крымские вина получили возможность участвовать в конкурсе.

Согласно информации, опубликованной Concours Mondial de Bruxelles, вина, зарегистрированные в категории «Crimea», оценивались наравне с винами всех других стран во время дегустаций.

Официальные результаты показали, что вина, заявленные в категории «Crimea», получили 18 медалей, тогда как вина, зарегистрированные в категории «Russian Federation», были отмечены 24 медалями.

«Важно отметить, что винодельни, награжденные под обозначением «Crimea», не были новыми производителями. Это хорошо известные крымские винодельни, которые существовали задолго до временной оккупации Крыма в 2014 году… Изменилось не происхождение вин, а правовая и территориальная категория, в рамках которой организаторы разрешили им участвовать в конкурсе», – возмущается Нуньес.

Предметом острой критики стало именно то, что официальная система регистрации создала категорию, которая не признавала Крым территорией Украины, но в то же время не относила эти вина и к РФ.

Истерическим постом на это отреагировал и главред NV, киевский «топ-соросёнок» Виталий Сыч.

«Бельгийцы на конкурсе вина в Ереване креативно подошли к своим коммерческим интересам и придумали новую страну – Крым. Для того, чтобы быть в состоянии предоставить крымским виноделам награды, а россияне могли взывать на внутреннюю и внешнюю аудиторию о том, что русское вино получило 42 награды. Ещё один способ попытаться интегрировать Крым в РФ в глазах мира. Беспрецедентная история, скандал в мире вина, который выходит далеко за рамки вина, и позор для всеядных бельгийских организаторов конкурса», – истерит Сыч.

Также соросёнок выразил надежду, что этой «бесстыдной историей» заинтересуется украинский МИД.