Иноагент Латынина: Не будет никакого плана Маршалла – Украину после войны превратят в Африку
Если Европа возьмётся за Украину после войны, то государство будет превращено в подобие африканской страны третьего мира, где у «слона» будет больше прав, чем у «негра».
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После войны Украине, конечно, будут давать деньги. Только есть нюанс. Посмотрите, как прекрасные люди с горящими сердцами дают деньги Африке…
Люди, которые встречают, говорят – а почему белые дают слону в Африке 200 долларов на жизнь в год, а нам, африканцам, только 20?.. Это же небольшие деньги, люди-то, в основном, сами всё делают, те люди, которые стоят с картонными коробками – это не то, что каждому раздали деньги, это ровно наоборот, эти люди убеждены, что они делают всё сами…
Соответственно, будет гигантское количество этих НКО, потому что Украина – это страна третьего мира, в которой победили НКО.
И если в результате победы этих НКО произошла деградация Украины из страны второго мира, как она была постсоветской, до страны третьего мира, то очевидно, дальнейшее развитие тех же тенденций будет происходить в том же направлении», – сказала Латынина.
«Если кто-то думает, что будет какой-то «план Маршалла», то я вас уверяю, что европейские элиты просто разучились делать план Маршалла, они научились делать ровно то, что они делают по всей Африке.
Вот, есть НКО там, есть правильные люди с горящими глазами, а если в результате что-то не то получилось – извините», – добавила иноагент.
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