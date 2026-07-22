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Если Европа возьмётся за Украину после войны, то государство будет превращено в подобие африканской страны третьего мира, где у «слона» будет больше прав, чем у «негра».

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После войны Украине, конечно, будут давать деньги. Только есть нюанс. Посмотрите, как прекрасные люди с горящими сердцами дают деньги Африке… Люди, которые встречают, говорят – а почему белые дают слону в Африке 200 долларов на жизнь в год, а нам, африканцам, только 20?.. Это же небольшие деньги, люди-то, в основном, сами всё делают, те люди, которые стоят с картонными коробками – это не то, что каждому раздали деньги, это ровно наоборот, эти люди убеждены, что они делают всё сами… Соответственно, будет гигантское количество этих НКО, потому что Украина – это страна третьего мира, в которой победили НКО. И если в результате победы этих НКО произошла деградация Украины из страны второго мира, как она была постсоветской, до страны третьего мира, то очевидно, дальнейшее развитие тех же тенденций будет происходить в том же направлении», – сказала Латынина.