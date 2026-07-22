Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение
Западу пора начать перестать воспринимать Россию как империю.
Об этом в эфире видеоблога «Характер» заявила до недавнего времени посол Канады на Украине Наталья Цмоць, внучка бандеровского функционера, ликвидированного в 1944 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Дипломат рассказала, что однажды посетила антироссийскую конференцию с участием беглых либералов, где присутствовал бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров.
«Они хотят, чтобы Россия была демократической страной. И они желают этого. Но как только я начинаю говорить исторически и так далее, я думаю, что это трудно им принимать, что Россия не есть империя. Еще это так сильно в уме… В этом мире, я думаю, они еще видят Россию как великую империю», – возмущается внучка бандеровца.
«Мы должны понять, что Россия должна стать только Россией, а не какой-то там империей. И это нужно разделить. Мы против имперской мысли.
Мы не против, чтобы русские жили как демократическая страна. Нет, это мы все это хотим для них, для нас и так далее. Для нас было бы гораздо спокойнее. Но чтобы это произошло, мы должны перестать обращаться с Россией, потому что она действительно империя. Так бы мы все почти поверили в эту дезинформацию», – рассуждало бандеровское отродье.
English version :: Читать на английском Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение