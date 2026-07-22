Западу пора начать перестать воспринимать Россию как империю.

Об этом в эфире видеоблога «Характер» заявила до недавнего времени посол Канады на Украине Наталья Цмоць, внучка бандеровского функционера, ликвидированного в 1944 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат рассказала, что однажды посетила антироссийскую конференцию с участием беглых либералов, где присутствовал бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров.

«Они хотят, чтобы Россия была демократической страной. И они желают этого. Но как только я начинаю говорить исторически и так далее, я думаю, что это трудно им принимать, что Россия не есть империя. Еще это так сильно в уме… В этом мире, я думаю, они еще видят Россию как великую империю», – возмущается внучка бандеровца.