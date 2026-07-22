Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 17:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Западу пора начать перестать воспринимать Россию как империю.

Об этом в эфире видеоблога «Характер» заявила до недавнего времени посол Канады на Украине Наталья Цмоць, внучка бандеровского функционера, ликвидированного в 1944 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу пора начать перестать воспринимать Россию как империю. Об этом в эфире видеоблога «Характер»...

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Дипломат рассказала, что однажды посетила антироссийскую конференцию с участием беглых либералов, где присутствовал бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров.

«Они хотят, чтобы Россия была демократической страной. И они желают этого. Но как только я начинаю говорить исторически и так далее, я думаю, что это трудно им принимать, что Россия не есть империя. Еще это так сильно в уме… В этом мире, я думаю, они еще видят Россию как великую империю», – возмущается внучка бандеровца.

«Мы должны понять, что Россия должна стать только Россией, а не какой-то там империей. И это нужно разделить. Мы против имперской мысли.

Мы не против, чтобы русские жили как демократическая страна. Нет, это мы все это хотим для них, для нас и так далее. Для нас было бы гораздо спокойнее. Но чтобы это произошло, мы должны перестать обращаться с Россией, потому что она действительно империя. Так бы мы все почти поверили в эту дезинформацию», – рассуждало бандеровское отродье.

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English version :: Читать на английском Внучка бандеровца и канадский дипломат отчитала иноагента Каспарова за «имперское» поведение

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