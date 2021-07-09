09.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, СМИ, Украина
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НАТО готовит кровавую провокацию в Крыму, – финский политолог

Новости УкраиныЗапад готовится к новым провокациям в Крыму – об этом свидетельствует оголтелая антироссийская пропаганда...

Запад готовится к новым провокациям в Крыму – об этом свидетельствует оголтелая антироссийская пропаганда и информационная кампания, направленная против полуострова.

По мнению финского политолога Йохана Бекмана, сейчас аудиторию западных СМИ уверяют в том, что на полуострове уже идет кровопролитный конфликт с тысячами жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Европе идет общеевропейская, общезападная информационная кампания, где людям говорят о том, что в Крыму якобы кровавый военный конфликт. Я не знаю, что это означает – может быть, они готовятся к этому, поэтому они публикуют такие материалы – это тоже возможно…

В западной прессе – масштабная антироссийская истерия, антипутинская, русофобская. Это усиливается. Очевидно, что Запад готовит военные провокации. Событие с «Дефендером» – это пример того, что они попытались для них неуспешно (это сделать).

К сожалению, они могут сейчас попробовать другие виды провокации – в том числе террористические, ведь военный блок НАТО – это же террористическая организация. Это самая опасная террористическая организация в истории человечества – напомню, что произошло в Югославии, чем занимались там войска НАТО», – предупредил Бекман.



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