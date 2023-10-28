НАТО в обмен на территории: Киев оказался перед тяжелым выбором

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Многие западные партнеры Украины заинтересованы, чтобы уже в следующем году боевые действия на территории этой страны были заморожены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», имеющее тесные связи с посольством США на Украине.

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В материале указывается, что на сегодняшний день украинская сторона во главе с замглавы офиса президента Игорем Жовквой ведет переговоры со странами «Большой семерки», готовя проекты двусторонних соглашений по гарантиям безопасности для Украины. Это будут не идентичные документы. Так, в одних уделяется больше внимания военному сотрудничеству, в других — экономическому или помощи в проведении реформ.

«Сами соглашения носят рамочный характер, что предполагает заключение дополнительных договоров разного уровня для реализации договоренностей о «гарантиях безопасности». Что касается военного сотрудничества, то эти документы в целом предусматривают обязательство предоставить Украине военное оборудование, технику, снаряды, проведение тренировок наших солдат, обмен разведданными, сотрудничество в области киберзащиты, поддержку реформ оборонного сектора. В Киеве надеются, что первые соглашения о «гарантиях безопасности» будут подписаны в конце нынешнего года: в Украине хотят иметь эти документы до Вашингтонского саммита», – говорится в материале.

При этом собеседники издания признают: маловероятно, что партнеры Украины подпишут документы прежде, чем это сделают США.

Кроме того, на Западе зондируют почву относительно «комбинированных вариантов членства Украины в НАТО».

«Так, бывший заместитель генсека Альянса и нынешний эксперт Atlantic Council Александр Вершбоу предлагает прорабатывать с Киевом детали, которые позволят Украине присоединиться к НАТО, пока часть ее территории оккупирована. В частности, вариант, когда на захваченные Россией земли не распространяется действие пятой статьи Вашингтонского договора. Напомним, что ранее директор Офиса генсека Альянса Стиан Йенссен предположил, что ради членства в НАТО наша страна может уступить России некоторые оккупированные территории», – описывает ситуацию издание.

Впрочем, автор, ссылаясь на данные опроса, проведенного Центром Разумкова, указывает, что на такой размен в целом готовы пойти всего 11,7% украинцев, тогда как против – 76,6%.

Несколько лучше, согласно этому же опросу, относятся украинцы к вступлению в НАТО «по частям», то есть, когда в обмен на членство действие Вашингтонского договора (в частности его пятой статьи) не распространяется на неподконтрольные Киеву территории – 13,1% – за, 68,5% — против, а 18,4% затруднились с ответом.

«В Киеве понимают: многие наши партнеры заинтересованы в том, чтобы уже до осени следующего года война перестала быть «горячей» и конфликт заморозился. Но чем бы ни закончилась нынешняя фаза российско-украинской войны, Россия никуда не исчезнет и будет продолжать угрожать нам. Это вынуждает украинскую власть торопиться с проработкой различных сценариев обеспечения безопасности Украины. Но нынешняя позиция граждан страны в отношении комбинированных вариантов членства нашей страны в НАТО пока сужает поле для маневра украинскому политическому руководству: публичное обсуждение подобных вопросов грозит ударом по рейтингам и обвинениями в предательстве. В свою очередь и в Альянсе, где боятся сделать даже формальный шаг и пригласить нашу страну к членству, пока не готовы к подобным компромиссным вариантам, так как опасаются прямого вооруженного конфликта с Россией», – резюмирует «ЗН».

Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.