Навальный потратит премию Сахарова на себя – «в честь борцов с коррупцией»

22.10.2021 21:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Блогер-уголовник Алексей Навальный не будет делиться присужденной ему Европарламентом премией Сахарова в отличии от главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который раздал Нобелевскую премию мира на благотворительность.

Об этом Навальный написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно», – валял дурака Навальный.

Выражая благодарность Европарламенту, блогер-уголовник на преминул похвалить себя самого и напомнить о том, что он «жертва режима».

«Я всего лишь один из тех многих, кто борется с коррупцией, рассматривая ее не только как причину бедности и деградации государств, но и как главную угрозу правам человека. Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше», – паясничал Навальный.

Напомним, навальнисты очень болезненно отреагировали на присуждение «нобелевки» Муратову. Они устроили травлю главреду «Новой» в соцсетях, а сам блогер-уголовник долгое время хранил молчание, и только после призывов товарищей по либеральному лагерю поздравил лауреата. Сейчас эти призывы пародирует в «твиттере» соратник Навального Руслан Шаведдинов, требуя от Муратова, чтобы он тоже поздравил Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что награждением Навального Европарламент девальвирует премию Сахарова.

«Мы считаем, что подобное решение принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и в истории с этим фигурантом, точнее осуждённым и отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией», – сказал Песков.