Навальный: Живая пробирка в лапах Запада

15.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

В понедельник, 14 сентября, лечащие врачи Навального из берлинской клиники «Шарите» распространили новость, что их vip-пациент пошёл на поправку и отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

«Он становится всё более подвижным и уже может время от времени вставать с больничной койки», – говорится в сообщении.

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Теперь остаётся только гадать: вернётся ли «главный российский оппозиционер» домой, к родным осинам, чтобы продолжить «бескомпромиссную борьбу с кровавым прижимом», или попросит политического убежища на Западе из опасения за свою драгоценную жизнь.

Впрочем, есть обоснованное мнение, что дальнейшая судьба «оппозиционера и блогера» от него более не зависит и решать её будут в Вашингтонском и Берлинском «обкомах», откуда больше всего раздавалось визга об отравлении касатика «Новичком», сопровождаемые требованиями от России «раскрыть всю правду и покаяться».

Читая по диагонали бложики «диванных оппозиционеров» и мамкиных конспиролухов, бросается в глаза их беспрекословное доверие к заявлениям западных лидеров, однозначно гласящих, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом в самолёте, летевшем рейсом из Томска в Москву.

Замечательно, что омские врачи, вытащившие Сисяна с того света, отравляющих веществ в крови Навального не обнаружили. Однако сразу же, как только Алексея поместили в «скорую» в омском аэропорту, в прессе стали всплывать вонючие информационные пузыри с упоминанием ОВ «Новичок».

Собственно, диагноз острого отравления был снят уже в 18 часов 20 августа, то есть, через несколько часов после доставки Навального в одну из омских больниц. Всё, что произошло дальше, было явной подтасовкой под уже готовые заявления. К расследованию об «отравлении» Навального были подключены эксперты из Бундесвера, давшие 145% гарантии, будто Алексей был отравлен фосфорорганикой, возможно, ОВ из семейства «Новичок».

Но вот ведь какая вышла неловкость. Омские врачи, у которых остались на руках анализы потерпевшего, готовы были подтвердить свои выводы с фактами в руках. «Эксперты из Бундесвера», напротив, оказались неготовы подтвердить свои выводы фактическим материалом, ссылаясь на секретность своих методик.

Как же, как же, «у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем!»

Далее, к разборкам была подключена Организация по запрещению химического оружия (ОХЗО) и две «независимых лаборатории из Швеции и Франции», также подтвердившие «диагноз» о якобы отравлении Навального «Новичком» или каким-нибудь ещё дихлофосом.

Впрочем, это уже не имеет ровным счётом никакого значения, поскольку только клиническому идиоту до сих пор неясно, «шарашкам интернэшнл» была поставлена единственная задача – подогнать экспертизу под отравление «Новичком», поскольку общественное мнение на Западе было подготовлено заранее организованной в прессе шумихой.

Причём, самой пикантной деталью во всей этой кутерьме является фактик, что, как только Навальный оказался в цепких лапах немецких специалистов, вывозивших его в Берлин из Омска, вся ответственность за состояние пациента легла на их плечи.

И тут возникает простор для интерпретаций. Например, кукловоды, сами, слегка траванули Навального, чтобы его анализы, уже в «Шарите», дали нужную им симптоматику.

Ну, так они и дали. Сисяна в берлинской клинике погрузили в искусственную кому и принялись лечить его атропином – специальным антидотом от нервно-паралитических ядов, который содержится в каждой солдатской аптечке. В прессе тут же всплыл богатый термин «ингибитор холинэстеразы», моментально подхваченный всевозможными мамкиными экспертами, как будто он сам по себе что-то объяснял.

Очень показательной в данном случае была реакция жены Навального на заявление заслуженного врача Леонида Рошаля, призвавшего прекратить дикие пляски вокруг коматозного одра либерального «вождя» и создать международную врачебную комиссию для установления истинной причины произошедшего.

Юлия Навальная на голубом глазу потребовала от Леонида Рошаля не лезть со своим многолетним врачебным опытом в «дело об отравлении», поскольку ей «давно всё ясно». Жиночка, по её словам, «прочитала всю медицинскую литературу» на тему отравлений фосфорорганикой, подковавшись до уровня эксперта в области химического оружия.

«Все попытки доктора Рошаля установить причины отравления лишены смысла – это «Новичок», – авторитетно заявила жена Навального.

К сожалению (или к счастью), медики дают врачебную клятву, обязывающую их оказывать помощь всем, без исключения, страждущим – будь то добропорядочный гражданин, серийный убийца или жена Навального. Невероятно соблазнительно предложить либеральной кликуше, как только её прижмёт обратиться за медицинской помощью, – заняться самолечением по книжкам, раз уж она такая грамотная.

Надо заметить, что скандал вокруг «отравления» Навального оставляет массу вопросов, как серьёзных, так и не очень.

К категории серьёзных можно отнести вопрос – зачем вообще понадобилось передавать Навального в лапы немецких врачей?

С ходу было ясно, что на Западе постараются перевести проблему из медицинской плоскости в политическую с приданием ей истеричной нотки «о нарушении Россией норм международной безопасности».

Ведь желающих сколотить политический капиталец на «отравлении Навального» было хоть отбавляй: Макрон, Меркель и Помпео требуют от Кремля разъяснений, со стороны НАТО и Великобритании жаждут отчётности по российским разработкам, связанным с военной химией, польская шушера оседлала тему «попытки политического убийства» с целью нанесения ущерба «Северному потоку – 2». Даже Украина старается обратить себе на пользу больничную эпопею Сисяна.

Почему позволили беспрепятственно покинуть страну нештатной сотруднице «Фонда борьбы с коррупцией» британской подданной Марии Певчих, на днях внезапно объявленной в розыск? Интересно, что Певчих вылетела 22 августа в Германию тем же бортом, что и Навальный.

Если Запад так настаивает на версии отравления, то почему Следком не возбудил уголовное дело и не начал планомерно перетряхивать свиту Навального из самолёта Томск – Москва? Кира Ярмыш, говорят, регулярно бегала за чайком для Лёхи, а соратника по имени Владлен Лось следовало бы допрашивать с пристрастием только за имя и фамилию. Требовали? – Получите!

По закону, Навальный, как фигурант нескольких уголовных дел и неоднократно приговорённый к условным срокам, не имел права покидать Россию. Если немецким, шведским, французским и прочим врачам не терпелось получить доступ к телу и анализам Навального – милости просим, но под нашим контролем, чтобы потом жареные кряквы по всему миру не разлетались.

Инцидент в самолёте доказывает, что Навальный более не «оппозиционный блогер», а живой аналог пробирки с белым порошком в волосатых лапах Госдепа.

Россию, конечно, не порвёшь в клочья подобно Ираку, но за последние 20 лет обвинения в разработках и применении химического оружия имеет далеко идущие последствия. В связи с событиями в Белоруссии обстановка у наших западных границ и так обострена до предела. В США – горячая пора президентской гонки и оба кандидата будут рады использовать повод для зарабатывания очков на антироссийской истерии. Особенно если учесть, что в Вашингтоне всегда несказанно рады ухудшению отношений между Москвой и Берлином.

Судя по всему, проект «Навальный», возникший лет 10 назад, постепенно себя исчерпал. На фигуру, объединяющую одиозные и разрозненные оппозиционные группировки он явно не тянул, а «скандалы, интриги, расследования» не имели резонанса, на который рассчитывал ФБК.

Хуже того, вместо инструмента борьбы с российской властью, Навальный со своим фондом давно стал коммерческим проектом и средством для сведения личных счетов.

Что обычно делают кукловоды, когда их дурилки картонные выходят в тираж? Правильно, они становятся «сакральными жертвами». Стало быть, после 20 августа жизнь Сисяна не стоит и ломаного евроцента, если только в Берлине вскоре не образумятся и не свернут затянувшийся балаган.