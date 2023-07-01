Названо количество созданных ЧВК в России

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В России созданы 24 ЧВК, которые предназначены для работы за рубежом – там, куда невозможно ввести войска официально.

Об этом не круглом столе в Москве заявил политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, требование Минобороны к работникам ЧВК заключить контракты для того, чтобы участвовать в СВО, абсолютно оправдано.

«Понимаете, в чем ужас. Когда тебя создают как инструмент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь распоряжаться этим как бизнесмен, ты входишь в очень жесткое противоречие с государственной политикой. Ты начинаешь зарабатывать на том, что ты получил возможность в той же Африке получать чего-то физическое. Они же там не лес охраняют и не обезьянок, а природные ресурсы», – сказал Баширов.