«Не брат ты мне»: почему крымским татарам не светит автономия в составе Украины

Новости Украины

Свежий сетевой междусобойчик между украинским майданным экспертом Юрием Романенко и самоназначенной «совестью крымско-татарского народа» в лице киевских инфоцыган Алексея Мустафина и Айдера Муждабаева был бы мало кому интересен, если бы в нем, как в той капле воды, не отражались системные, и не побоюсь этого слова, – фатальные противоречия между украинскими националистами и деятелями из запрещенного в России, но осевшего в Киеве под крылом тамошней власти экстремистского меджлиса.

При этом бежавшие с полуострова экстремисты претендуют на роль представителей крымских татар, как одного из государствообразующих и, с недавних пор после принятия пролоббированного этими деятелями соответствующего скандального закона – коренных – народов Украины.

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Осевший в Киеве еще в кучмовские времена, а при Ющенко вдруг вспомнивший о своих кырымлы-корнях телеменеджер Алексей Мустафин – резко отозвался на одну из публикаций бывшего харьковчанина, а ныне киевского свидомого журналиста и политолога Юрия Романенко, усомнившегося в целесообразности сохранения после «победы Украины над Россией» крымской автономии вообще и крымскотатарской автономии – в частности.

«Русский либерал заканчивается на украинском вопросе, а украинский эксперт – на крымско-татарском» – написал Мустафин в ответ на экзерсис Романенко.

Для тех, кто не в теме, напомню, что окопавшиеся в Киеве главари меджлиса годами делают политический гешефт на капитализации собственной претензии представлять на общеукраинском уровне Крым – в качестве представителей «коренного» народа полуострова.

С этой целью они не так давно протолкнули через Раду закон о «коренных народах», лишив такого права русских, и с этой же целью они, ничуть этого не скрывая, требуют от киевских властей признания за собой права на власть в Крыму «после победы над РФ». В общем, никакой безликой «АР Крым», – да здравствует национальная крымско-татарская автономия в составе Украины!

В этих претензиях Чубарова, Джемилева, Ислямова и их медийную обслугу в виде Муждабаевых, Пашаевых и Мустафиных всецело поддерживает «султан Эрдоган», формально вещающий о признании украинского статуса Крыма, а неформально рисующий тот же Крым на карте «тюркского мира» – как его неотъемлемую часть.

Все эти меджлисовские планы, естественно, не являются секретом для украинских националистов. Последние от них не в восторге, а наиболее радикальные – так и вовсе категорически не одобряют. Права, особенности момента и логика «Против кого дружим» – заставляют их на время засовывать языки в известное место и политкорректно «не замечать» планов по тюркизации «украинского Крыма».

Отсюда – тамга на фейсбук-аватарках украинских патриотов, отсюда скачущая под сине-желтым флагом Джамала, отсюда все эти рассуждения про «вековечную дружбу украинского и крымско-татарского народов»(трижды хаха!). Однако не все в Киеве забыли о том, кто угонял в рабство и продавал на невольничьих рынках их далеких предков по женской линии. Очень многие медийные киевские националисты (и не только националисты, но и более прагматичные «державники») открыто говорят то, что думают о нынешних «крымско-татарских союзниках».

В числе этих «многих» и редактор киевского портала «Хвыля», по совместительству – отпетый русофоб Юрий Романенко (на фото). Вот, что, в частности, он пишет об опасности кырымлы-автономии в Крыму:

«Мустафин и прочая публика вдруг открыла для себя спустя семь лет мое отношение к крымско-татарской автономии. Я говорил тогда, сейчас, и буду говорить, что только идиоты будут поддерживать создание очередной автономии в Украине после всего, что произошло. Вы будете говорить миллионам ветеранов, что они воевали за то, чтобы отдать Крым крымским татарам, на том основании, что они в 15 веке захватили его вместе с Портой. А потом в 1783 году потеряли по причинам, которые широко известны. Я понимаю, что многие из вас просто космонавты, которые истово верят в этот бредовый нарратив. Но я вам гарантирую, что общество будет крайне остро реагировать на создание любых автономий в Украине. Каким бы бредом вы это ни оправдывали. Вы просто не чуете почву под ногами и вкрай ох@ели, учитывая, сколько украинской крови пролито на этой войне».

В общем, печалька выходит для меджлиса. И если украинский патриот заканчивается на кырымлы-вопросе, то крымско-татарский патриот Украины заканчивается, просто узнав, что национальной автономии в Крыму не будет, как и «распила» бабла – и земли под него.

Так что с Романенко можно согласится в постановке вопроса: «могут ли любить Украину Ислямов и Муждабаев без бюджетного финансирования АTR?». Напомню, эту меджлисовскую медиапомойку годами содержит за бюджетный счет украинское государство, периодически прикручивая финансовый краник и откручивая его вновь после череды визгливых истерик активистов меджлиса, громко напоминающих Банковой о том, насколько они для нее важные, ценные и безальтернативные союзники в борьбе за «деоккупацию Крыма».

Опасность крымско-татарского сепаратизма в Киеве пока что осознается не всеми, а кто уже осознал, тот предпочитает до поры политкорректно помалкивать, однако, вне всякого сомнения, этой замечательной дружбе по расчету рано или поздно придет конец.

Тут одно из двух: или украинцам резко начнет фартить, и поймав фарт они расхотят делиться с приживалками и прилипалами из меджлиса, лишив тех довольствия. Или же удача отвернется от украинцев, а вместе с нею и шансы меджлиса добиться своих целей, упав на хвост украинцам.

В таком случае Чубаров, Джемилев и прочие Ислямовы и Мустафины очень быстро перекрасятся в чисто турецкие цвета и моментально забудут об «украинском Крыме», который станет тотчас «турецким». Тут и к бабке не ходи.

Такова судьба всех подобных политических браков по расчету без твердой и многовековой почвы в виде взаимной комплиментарности народов под ногами.

А до тех пор мы еще не раз и не два будем становиться свидетелями подобных духоподъемных «срачей».

Но больше всех в этом смысле повезло крымским татарам, спокойно живущим на полуострове под российской защитой. Они избавлены и от меджлиса, и от укро-нацистов, и от очень назойливой турецкой «опеки».