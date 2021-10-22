«Не встанем на колени перед Россией!» Режим Санду готовит распил госбюджета – под прикрытием газового кризиса

22.10.2021 22:22 (Мск), Кишинёв, Владимир Букарский

Парламент Молдовы проголосовал за введение в стране чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом.

Режим ЧП предполагает, среди прочего, установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режиме, выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов газа и принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по газообеспечению, в том числе путем отступления от нормативных положений.

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Иными словами, правительство Молдовы собирается запустить руку в государственный резерв, дабы оплатить реверсную поставку газа от «европейских партнёров».

Необходимость введения ЧП – напрямую связана с провалом переговоров с российским «Газпромом» о перезаключении договора по прежней формуле расчёта цены на газ, действовавшей с 2008 года. Наивно полагая, что договор и так будет перезаключён автоматически, новое молдавское руководство во главе с Майей Санду упустило все сроки для ведения переговоров с российской стороной.

Более того, Санду не вняла предостережениям посланника Президента России Дмитрия Козака и совершила целый ряд демонстративных антироссийских шагов, в частности, приняла участие в русофобском шабаше в Киеве, именуемом «Крымская платформа».

О том, почему у России нет желания идти навстречу вожделениям прозападного руководства Молдовы, наглядно прояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером молдавского парламента Игорем Гросу:

«Нас не может не беспокоить, что президент Молдовы, несмотря на озвученную позицию, сочла возможным принимать участие в Киеве в так называемом саммите “Крымской платформы”, явно грубом антироссийском выпаде, антироссийском мероприятии. Мы не можем не учитывать это в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем. Любые антироссийские выпады не останутся незамеченными».

Матвиенко также выразила недоумение в связи с решением Конституционного суда Молдовы лишить русский язык статуса языка межнационального общения.

Между тем, ряд экспертов отметили, что подлинной целью введения ЧП является реализация коррупционных схем и откатов через весьма мутных посредников. Понятно, что газ, который Молдова получит из Европы, всё равно будет российского происхождения. И новая цена за газ в любом случае не будет ниже той рыночной цены, которую Москва предлагает Кишинёву в настоящее время.

Речь идёт о распиле молдавского бюджета путём реверсной прокачки российского газа из Европы. Для этой же цели создана фирма-прокладка – «Энергоком».

Журналист Елена Левицкая-Пахомова отмечает, что совсем недавно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрёл часть уставного капитала фирмы Vestmoldtransgaz SRL, управляющей пустеющим пока газопроводом Яссы – Унгены, по которому в Молдову должен поступать реверсный газ. Левицкая-Пахомова обратила внимание, что в марте этого года президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо посетила Кишинёв и провела встречу с главой Молдовы Майей Санду. То, что через трубу будет поступать российский газ, не имеет значения. Важно, что бенефициаром прокачки будет Европейский банк.

«Когда горит центральный вход, следи за черным входом – оттуда тырят стулья», – делает вывод журналистка.

Помимо разбазаривания госрезерва страны, режим ЧП предполагает «координацию деятельности средств массовой информации по информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предотвращению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения», а также «ознакомление населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации».

Иными словами, – жесточайшую цензуру СМИ, в результате которой любой независимый источник информации может быть закрыт или серьёзно оштрафован по причине «распространения фейковой информации о деятельности правительства в условиях чрезвычайной ситуации».

Одновременно как нельзя кстати в повестку парламента внесён закон об изменениях в Кодекс телерадиовещания, которые полностью подчиняют Общественное телевидение (канал «Молдова-1») парламенту, то есть, партии «Действие и солидарность», обладающей в этом парламенте абсолютным большинством.

Ещё 19 лет назад, в 2002 году, когда Партия коммунистов, обладавшая большинством в парламенте, пыталась подчинить себе компанию “Teleradio-Moldova”, возмущению журналистов не было предела. Более 400 журналистов подписали «Декларацию против цензуры». ПАСЕ писала гневные письма в адрес руководства Молдовы. Как отмечает Е.Левицкая-Пахомова, сегодня не слышно реакции ни со стороны ПАСЕ, ни со стороны тех же самых 400 «свободолюбивых» молдавских журналистов.

Депутаты парламента от правящей власти продолжают кликушествовать об «угрозе суверенитету Молдовы со стороны российского газового монополиста». Известный русофоб Оазу Нантой, входящий во фракцию партии «Действие и солидарность», в интервью одного из телеканалов объяснил необходимость платить за газ более высокую цену:

«Суверенитет тоже чего-то стоит. Сегодня у Лукашенко дешевый газ, но я не думаю, что граждане Республики Молдова готовы пожертвовать суверенитетом в обмен на дешевый газ».

Другой депутат от партии Санду, Дан Перчун, предался с парламентской трибуны сексуальным фантазиям:

«Вам нравится стоять [перед Россией] на коленях на поводке! Вы можете обсуждать только длину поводка!».

На эти заклинания весьма ёмко ответил политический обозреватель Сергей Ткач:

«Когда люди из окружения Майи Санду, получающие тысячи евро в месяц из источников на Западе, сейчас говорят старикам и старушкам, имеющим пенсию около 2000 леев [100 евро. – В.Б.], что за суверенитет надо платить, его нельзя обменивать на дешевый газ, то это нельзя расценить иначе как цинизм и кощунство. Дело не в суверенитете, не в том, что нас хотят поставить на колени. Суверенитет Молдовы давно продан политиками. И нельзя поставить на колени тех, кто так и не встал с них. Платить приходится за глупость и продажность молдавских политиков, а также собственную глупость на выборах. Глупость тех, кто за данную партию и ее лидера голосовали».

Власть уже предприняла первый демонстративный шаг в рамках ЧП. На Мемориале воинской славы в Кишинёве был потушен Вечный огонь. Такое решение приняло министерство обороны Молдовы «в связи с кризисом в энергетическом секторе».

«Могу сказать только одно. Позор!» – так отреагировал на эту новость российский историк и политический деятель Николай Стариков.

Ситуация с введением «газового ЧП» в Молдове в самых мельчайших деталях напоминает ситуацию на соседней Украине, в странах Прибалтики и в Грузии. Везде действует одна и та же логика: «Выморим своё население, но не сдадимся Москве».

Нам нечего добавить к словам молдавского журналиста и общественного деятеля Валерия Реницэ:

«В последние годы воинствующий глобализм под прикрытием демократии, филантропии и здравоохранения решает экономические задачи планеты путём искусственного сокращения земного населения. Именно под эти задачи заточены «президенты» Саакашвили, Зеленский и Санду – как руководители лабораторных испытаний».