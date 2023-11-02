Не выполняют «взятые обязательства»! – экс-спикер Генштаба ВСУ обвинил США в работе Крымского моста

Украина не сможет приступить к операции по захвату Крыма до тех пор, пока США не выполнят все взятые на себя обязательства по вооружению ВСУ. В том числе это касается передачи истребителей F-16 и ракет ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший спикер Генштаба, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это может случиться, то есть, освобождение Крыма, только лишь, если правительство США реализует все свои обязательства. В части поставок ракет типа ATACMS с осколочно-фугасной частью, способные преодолевать расстояния до 300 километров, и в части передачи истребителей F-16. Почему это важно? В настоящее время, казалось бы, украинская армия использует ракеты ATACMS, но мы пока не видим новостей о том, что эти ракеты ударили по Керченскому мосту и его разрушили. Нет, это невозможно, потому что те ракеты, которые в настоящее время есть на балансе украинских сил обороны, это ракеты с кассетным типом боевой части. То есть, это огромное количество суббоеприпасов, их более чем 900, и они весьма и весьма эффективны против личного состава противника, который находится в незащищенных объектах и не в бронированной технике, и против небронированной техники, в том числе авиационной – самолетов, вертолетов. Вот в этой части эти ракеты весьма и весьма эффективны. Тактико-технические характеристики позволяют им преодолевать расстояние до 160 километров. А ракеты, о которых ведет речь Бен Ходжес – это 300 километров, и осколочно-фугасная часть чуть больше, чем 250 килограмм. Вот этого уже будет достаточно для того, чтобы сместить плиты на Керченском мосту и привести его в абсолютно негодный», – рассуждал Селезнев.

Также отставной украинский военный заявил, что для атак по Крымскому мосту ВСУ не хватает крылатых ракет Taurus с мощным боезарядом.

«Безусловно, нам бы в усиление к тем самым ATACMS, которые мы ждем, добавить еще немецко-шведский Taurus – они вообще способны преодолевать расстояние до 500 километров, а их боевая часть порядка 450 килограммов. Тут уж точно у Керченского моста не останется ни единого шанса. Но пока имеем то, что имеем», – сокрушался украинец.