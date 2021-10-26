Нехватка кислорода в больницах Чернигова – результат управленческого коллапса

Критическая ситуация с кислородом в больницах Чернигова является результатом идиотизма в государственном управлении Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация действительно выглядит ненормальной. Тем более, что кислород – это не атомная энергетика, можно было, всё-таки, позаботиться. Не думаю, что это сознательное вредительство, думаю, что это обычное чиновничье головотяпство. Синдром безголовья.

Нас постоянно окружают такие ситуации. Весной структуры Фирташа продали запасы украинского газа, когда цены были в шесть раз ниже. Куда делись 2 млрд кубометров? Результат – сегодня минус 30% от необходимого в хранилищах», – сказал Андрей Золотарев.