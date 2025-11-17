Немецкие политики грызутся, используя букву «Х»

Олег Кравцов.  
17.11.2025 09:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 684
 
Германия, Дзен, Политика, Россия


В Германии продолжаются нападки на партию «Альтернатива для Германии», некоторые представители которой посетили Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме «БРИКС – Европа».

Так, премьер-министр немецкой земли Бавария и лидер партии ХСС Маркус Зёдер в ходе консервативной молодежной конференции обвинил «АдГ» в работе на Москву.

В Германии продолжаются нападки на партию «Альтернатива для Германии», некоторые представители которой посетили Сочи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти люди являются подхалимами, они являются придворными шутами Путина, они являются слугами Кремля», – цитирует Зёдера немецкое агентство DPA.

Явно имея в виду, что «АдГ» сейчас лидирует в опросах, он заявил, что лишь его партия в союзе ХДС в состоянии не допустить приход радикалов к власти.

«У нас другое представление о свободе. Не должно быть так, что судебная власть и полиция контролируются исключительно главой государства, а меньшинства угнетаются. Наша буква «Х» запрещает нам это делать», – заявил Зёдер.

При этом стоит заметить, что лидер «АдГ» в бундестаге парирует обвинения  в работе на Москву, заявляя, что его фракция «единогласно осудила нападение России на Украину однозначно как незаконную агрессивную войну».

Похожей позиции придерживается один из сопредседателей партии Алиса Вайдель, которая выступает против поездок ее однопартийцев в Россию. 

А вот еще один сопредседатель, Тино Хрупалла, заявляет, что не Россия, а Польша может быть угрозой национальным интересам Германии. 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить