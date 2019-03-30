Непризнание Россией украинских выборов даст новый толчок Русской весне

30.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Большую помощь в процессе признания республик Донбасса может оказать непризнание Россией результатов президентских выборов на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член правления запорожской общественной организации «Славянская гвардия» Артём Шарлай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Города Новороссии населены такими же русскими людьми, как и, собственно говоря, центральная Россия. В моём родном Запорожье на украинском разговаривали только студенты наших университетов, которые приезжали к нам учиться из Западной Украины. Всё, больше никто. Лёгкий суржик – это фактически тот же русский язык, все это прекрасно понимали.

Мы совершенно чётко осознаём, что без правового поля сейчас Россия действовать не может, и первым шагом, направленным к тому, чтобы вернуть всё-таки наши родные, русские земли с нашим же русским народом, если не в состав России, то хотя бы вывести их из-под диктата, прежде всего США, через их марионеток, можно было бы путём непризнания нынешних выборов на Украине, этих результатов, потому что они проводятся с множеством даже формальных нарушений, я не говорю уже о фактических.

Кроме того, необходимо, я считаю, поднять вопрос о том, что русский народ – это самый крупный разделённый народ, и что русские Украины являются не каким-то национальным меньшинством, а частью единого русского народа, который живёт на оккупированных нынешней киевской хунтой, если говорить прямо, исторических территориях Руси”, – сказал политик.

Также он полагает, что агрессивная беларусификация может уже в ближайшие годы преподнести “очень неприятный сюрприз уже в составе союзного государства”.

Также эксперт отметил, что большая проблема сейчас заключается в том, что отколотые от России русские люди насильственно украинизируются, что со временем может убить в них национальную идентичность.

«Те русские люди, которые жили вне России, сталкивались с насильственной украинизацией, когда, допустим, нельзя записать ребёнку имя, как оно звучит… И на переписях тоже очень трудно было доказывать: «Я – русский, и не надо меня записывать украинцем». Потому что они говорили «да, русский», а записывали «украинец», – резюмировал Шарлай.