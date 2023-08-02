«Ни в коем случае нельзя упускать» – Путин поручил расширять сотрудничество с Африкой

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России необходимо расширять экономическое сотрудничество с африканскими государствами, которые видят в России друга.

Об этом в ходе совещания с представителями правительства заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас готовится соглашение о зоне свободной торговли с Египтом, Марокко, Тунисом, Алжиром. Это всё Северная Африка. А на континенте точек развития гораздо больше, и есть очень интересные. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы. Континент просто огромный. И он будет, совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено за предыдущие десятилетия. Они чувствуют в России друга. И мы относимся к африканским странам как к реальным друзьям. Нам нужно трансформировать этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество», – сказал Путин.

О развитии отношений с Африкой рассказал министр просвещения РФ министр экономического развития Максим Решетников

«Регион ждёт бурный рост за счёт догоняющей экономики. За предыдущее десятилетие темпы роста африканской экономики в два раза превышали среднемировые. Не случайно такой активный интерес к континенту со стороны других стран – тот, кто сейчас выстроит взаимодействие с регионом, получит ценного экономического партнёра на десятилетия вперёд», – сказал министр.

Он рассказал, что Африка уже стала для России огромным рынком – только в прошлом году в неё было экспортировано 11 миллионов тонн пшеницы. Кроме того, южный континент заинтересован в закупке сельскохозяйственной техники, электроэнергии.

«При этом надо подчеркнуть, что половина континента не имеет доступа к электричеству. Поэтому будет востребована и традиционная энергетика, основанная на сжигании угля и газа. Боле того, потребуется и увеличение переработки нефти. Это как раз всё то, что готова предложить Россия», – добавил Решетников.

Также он выразил готовность помогать африканским странам со строительством современных городов и инфраструктуры.

«Страны Африки переходят от борьбы за политический суверенитет к борьбе за суверенитет экономический. И видят в нас надёжного партнёра, и готовы дать российскому бизнесу возможность развиваться и зарабатывать. У нас растёт взаимный товарооборот, и в прошлом году он составил 18,5 миллиардов долларов США. В первом полугодии рост ещё на 35%. С одной стороны, это хороший показатель. С другой стороны, по сравнению со странами ЕврАзЭС, где населения в семь раз меньше, наш товарооборот больше в четыре с половиной раза. Это говорит, что потенциал очень большой, и задача – как минимум, удвоить показатель к 2030 году», – отчитался министр.